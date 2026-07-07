Marsala: al via la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27 al Teatro Impero

07/07/2026 17:00:00

È partita ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2026/2027 del Teatro Impero di Marsala, intitolata "Frammenti di Meraviglia". Un cartellone che riunisce alcuni dei più apprezzati protagonisti del teatro italiano, con la direzione artistica e organizzativa di Katia Oddo e Giuseppe Oddo, e la produzione dell'associazione Si può fare.

La nuova stagione propone un percorso tra classici, commedie e spettacoli contemporanei, con l'obiettivo di offrire al pubblico marsalese e della provincia un programma di alto livello.

Il cartellone: da Enrico Guarneri a Carlo Buccirosso

Ad aprire la stagione, il 26 novembre 2026, sarà Enrico Guarneri con Rosso Malpelo. Il 3 dicembre andrà in scena Tre Donne Alte, interpretato da Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro.

Il 21 gennaio 2027 toccherà a Vincenzo Pirrotta, protagonista de Il commissario Montalbano, mentre il 25 gennaio saliranno sul palco Cesare Bocci e Vittoria Belvedere con Indovina chi viene a cena.

La programmazione proseguirà il 18 febbraio con Giampiero Ingrassia e Paolo Triestino nella commedia Ciò che vide il maggiordomo. Il 1° marzo sarà invece la volta di Nancy Brilli, protagonista dello spettacolo Il Padrone.

A chiudere la stagione, il 6 aprile 2027, sarà Carlo Buccirosso con Qualcosa è andato storto, testo scritto e diretto dallo stesso attore e regista.

Uno spettacolo fuori abbonamento per tutta la famiglia

Accanto agli appuntamenti inseriti in abbonamento, il cartellone propone anche uno spettacolo fuori stagione pensato per grandi e piccoli.

Il 2 gennaio 2027 arriverà infatti Andrea Fratellini, vincitore di Italia's Got Talent 2020, con "Trop Secret", uno show che unisce ventriloquia, comicità e illusionismo.

Come acquistare gli abbonamenti

Gli abbonamenti sono già disponibili e possono essere acquistati online tramite la piattaforma LiveTicket oppure rivolgendosi alla biglietteria del Teatro Impero.

È inoltre possibile acquistare gli abbonamenti e i biglietti per lo spettacolo di Andrea Fratellini presso la Tabaccheria Fischetti, in via Garibaldi 31 a Marsala.

Gli organizzatori: "Una stagione di qualità"

«Frammenti di Meraviglia – spiegano Katia e Giuseppe Oddo – è un cartellone che vuole regalare al pubblico marsalese e dell'intera provincia di Trapani una stagione intensa e coinvolgente, capace di unire grandi interpreti, testi intramontabili e nuove produzioni, confermando la volontà di offrire una proposta culturale di qualità».



