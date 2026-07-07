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» Spettacoli
07/07/2026 11:20:00

Aurora Ramazzotti sceglie il pesto alla trapanese e Donnafugata per il menu del suo matrimonio in Sicilia

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C'è anche un pezzo di Sicilia occidentale nel menu del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, celebrato in questi giorni nell'isola. Tra i piatti scelti per il ricevimento spicca infatti uno dei simboli della tradizione gastronomica trapanese: il pesto alla trapanese.

 

A rivelarlo è il menu della cena, dove tra le portate compare un primo che omaggia apertamente il territorio: "Fusilloni 40 tuorli al pesto trapanese, burrata e polvere di olive nere", accompagnato da un calice di Donnafugata Vigna 2024.

 

Un riconoscimento importante per una delle ricette più identitarie della provincia di Trapani, capace ormai di conquistare anche gli eventi più esclusivi. Il pesto alla trapanese, preparato con pomodoro, mandorle, basilico, aglio, pecorino e olio extravergine d'oliva, è infatti diventato negli ultimi anni uno dei piatti simbolo della cucina siciliana nel mondo.

 

Il menu del ricevimento prosegue con un carnaroli al pesto di basilico, polvere di Prosciutto San Daniele e croccante di mandorla, seguito da un pescato del giorno scottato su crema di sedano rapa, tortino di patate, gel al mandarino e polvere di olive, abbinato al Donnafugata Sul Vulcano Etna Rosso 2022.

 

Per la Sicilia è anche una vetrina di prestigio: da un lato la valorizzazione della tradizione culinaria trapanese, dall'altro la presenza di una delle cantine più rappresentative dell'enologia isolana, Donnafugata, scelta per accompagnare l'intero percorso gastronomico.

 

Ancora una volta, dunque, i sapori della provincia di Trapani si ritagliano uno spazio sotto i riflettori, arrivando sulle tavole di uno degli eventi mondani più seguiti dell'estate italiana.

 









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