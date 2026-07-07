Aurora Ramazzotti sceglie il pesto alla trapanese e Donnafugata per il menu del suo matrimonio in Sicilia

Aldo, Giovanni e Giacomo a Marsala e Petrosino: ecco cosa fanno...

Non solo una vacanza, ma anche lavoro. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono stati avvistati tra Marsala e Petrosino, alimentando la curiosità di residenti e turisti.Il primo ad essere notato è stato Aldo Baglio, di...