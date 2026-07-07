Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
07/07/2026 08:26:00

Aldo, Giovanni e Giacomo a Marsala e Petrosino: ecco cosa fanno...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/aldo-giovanni-e-giacomo-a-marsala-e-petrosino-ecco-cosa-fanno-450.jpg

Non solo una vacanza, ma anche lavoro. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono stati avvistati tra Marsala e Petrosino, alimentando la curiosità di residenti e turisti.

Il primo ad essere notato è stato Aldo Baglio, di origini siciliane, che ha trascorso alcune ore nella zona del Biscione, concedendosi una pausa tra mare e gastronomia locale. 

Successivamente anche Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono stati avvistati in un noto ristorante di Marsala. La presenza del trio aveva fatto pensare inizialmente a una semplice vacanza, ma dietro il loro soggiorno c'è un progetto cinematografico.

I tre comici sono infatti impegnati nelle riprese del loro nuovo film, "Magari un'altra volta", diretto da Tobia Passigato e in uscita nelle sale il 28 gennaio 2027 con distribuzione Medusa Film.

Tra le location scelte dalla produzione figura anche Marsala, che ospiterà alcune scene esterne della commedia. Il territorio, con il suo mare, le saline, il centro storico e la luce tipica della costa occidentale siciliana, offrirà lo sfondo a una parte del racconto, confermando la crescente attrattività della città per il cinema italiano.

Il film, scritto anche con il contributo di Aldo, Giovanni e Giacomo, promette di coniugare la comicità che ha reso celebre il trio con una storia ricca di nostalgia e nuovi sviluppi narrativi. Le riprese sono previste in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, oltre ad alcune sequenze in Tunisia.

 

Per Marsala si tratta dell'ennesima produzione cinematografica che sceglie il territorio come set, valorizzandone il patrimonio paesaggistico e offrendo un'importante vetrina nazionale.

 

 









Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams