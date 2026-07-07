Aldo, Giovanni e Giacomo a Marsala e Petrosino: ecco cosa fanno...

07/07/2026 08:26:00

Non solo una vacanza, ma anche lavoro. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono stati avvistati tra Marsala e Petrosino, alimentando la curiosità di residenti e turisti.

Il primo ad essere notato è stato Aldo Baglio, di origini siciliane, che ha trascorso alcune ore nella zona del Biscione, concedendosi una pausa tra mare e gastronomia locale.

Successivamente anche Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono stati avvistati in un noto ristorante di Marsala. La presenza del trio aveva fatto pensare inizialmente a una semplice vacanza, ma dietro il loro soggiorno c'è un progetto cinematografico.

I tre comici sono infatti impegnati nelle riprese del loro nuovo film, "Magari un'altra volta", diretto da Tobia Passigato e in uscita nelle sale il 28 gennaio 2027 con distribuzione Medusa Film.

Tra le location scelte dalla produzione figura anche Marsala, che ospiterà alcune scene esterne della commedia. Il territorio, con il suo mare, le saline, il centro storico e la luce tipica della costa occidentale siciliana, offrirà lo sfondo a una parte del racconto, confermando la crescente attrattività della città per il cinema italiano.

Il film, scritto anche con il contributo di Aldo, Giovanni e Giacomo, promette di coniugare la comicità che ha reso celebre il trio con una storia ricca di nostalgia e nuovi sviluppi narrativi. Le riprese sono previste in diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, oltre ad alcune sequenze in Tunisia.

Per Marsala si tratta dell'ennesima produzione cinematografica che sceglie il territorio come set, valorizzandone il patrimonio paesaggistico e offrendo un'importante vetrina nazionale.



