Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Rifiuti
07/07/2026 02:00:00

Erice, bonificata la strada dei Difali dopo intervento dei Carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/erice-bonificata-la-strada-dei-difali-dopo-intervento-dei-carabinieri-450.jpg

È stata ripulita dai rifiuti abbandonati la strada provinciale dei Difali, una delle arterie che conduce a Erice e che da anni è interessata dal fenomeno dell'abbandono indiscriminato di spazzatura. La bonifica straordinaria è stata effettuata dal personale di EcoNord su sollecitazione dei Carabinieri della Stazione di Erice, che hanno seguito le operazioni di rimozione del materiale presente lungo la carreggiata.

 

A darne notizia è il collega Mario Torrente, che documenta come lungo la provinciale, chiusa al traffico nel tratto centrale ormai da circa dieci anni, fosse stato accumulato ogni genere di rifiuto. Tra gli oggetti recuperati figuravano un paraurti d'auto, una lavatrice, tapparelle, un forno, un'asse da stiro e numerosi sacchi di spazzatura, alcuni dei quali abbandonati persino nei pressi dell'antico abbeveratoio dei Difali, recentemente ripulito.

 

L'intervento ha restituito decoro a un'area di grande valore naturalistico e paesaggistico, ma il problema resta. La SP2 "Ericina", che attraversa il versante sud del Monte Erice, continua infatti a essere trasformata ciclicamente in una discarica abusiva da parte di cittadini incivili.

La speranza è che questa bonifica possa avere effetti duraturi, anche se in molti chiedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza lungo la strada per individuare e sanzionare chi continua ad abbandonare rifiuti, contribuendo al degrado di uno dei luoghi più suggestivi del territorio trapanese.

 

 

 









Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams