La marsalese Manuela Roccamena tra le eccellenze del Diritto 2026

07/07/2026 16:00:00

C'è anche la professionista marsalese Manuela Roccamena tra i protagonisti degli LC Italian Awards 2026, il prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze del panorama legale italiano. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, negli spazi del Grand Hotel Plaza, dove sono stati assegnati i premi ai migliori studi legali e ai professionisti che si sono distinti nei diversi settori del diritto.

Lo studio premiato come "Studio dell'anno IP"

Tra i vincitori dell'edizione 2026 figura lo studio legale milanese On The Web Side, che si è aggiudicato il riconoscimento di "Studio dell'anno IP", categoria dedicata alla proprietà intellettuale. All'interno del team dello studio opera anche l'avvocata Manuela Roccamena, originaria di Marsala, che contribuisce all'attività dello studio premiato a livello nazionale.

Un motivo di orgoglio per Marsala

Il riconoscimento ottenuto dallo studio rappresenta anche un motivo di soddisfazione per la città di Marsala, che vede una propria professionista affermarsi in uno dei più importanti appuntamenti dedicati al mondo dell'avvocatura italiana.

All'avvocata Manuela Roccamena vanno i complimenti e gli auguri per il prestigioso traguardo raggiunto insieme allo studio On The Web Side, protagonista tra le eccellenze del settore legale nel 2026.



