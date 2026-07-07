Trapani: "La via Zabarelle e il mal di mare..."

07/07/2026 15:45:00

Gentile redazione di Tp24,

la via Zabarelle e il mal di mare....Trapani vive ormai una condizione di viabilità sempre più disagiata: numerose strade risultano interrotte per lavori e manutenzioni, ma anche quelle ancora percorribili presentano buche evidenti e necessitano di urgenti interventi di rifacimento del manto stradale.

È normale che ciascuno segnali i disagi che vive quotidianamente ed è per questo che mi sento di rivolgere un avviso ironico a chi soffre di mal di mare: evitate di percorrere questa strada oppure munitevi di pastiglie contro la nausea. Oltre a mettere a dura prova gli ammortizzatori delle vostre auto, il percorso rischia davvero di trasformarsi in un'esperienza da montagne russe.

Gli interventi effettuati finora sembrano essere soltanto soluzioni temporanee: qualche rattoppo con asfalto a freddo, utilizzato di tanto in tanto per coprire alcune buche, non è bastato a migliorare una situazione che continua a presentarsi in condizioni pietose e degradanti.

Come se non bastasse, recentemente è stato chiuso anche il tratto finale della stessa via a causa di una voragine formatasi prima dell'incrocio con la strada Mazara–Erice. Quest'ultima, nel tratto opposto, è già stata interessata, a partire da gennaio 2024, da altre gravi criticità e ancora oggi attende un intervento definitivo di asfaltatura.

A tutto questo si aggiunge la presenza di erbacce che invadono le corsie, restringono gli spazi di percorrenza e finiscono persino per graffiare le autovetture.

Insomma, viene spontaneo chiedersi fino a quando i cittadini dovranno continuare a convivere con questi disagi. Perché quando si parla di sicurezza, decoro e qualità della vita, non dovrebbe mai esserci spazio per l'abitudine o la rassegnazione.

Salvo



