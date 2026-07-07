Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
07/07/2026 15:33:00

Trapani, processo per la morte del piccolo Giorgio: rinviate le testimonianze dei medici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/trapani-processo-per-la-morte-del-piccolo-giorgio-rinviate-le-testimonianze-dei-medici-450.jpg

Nuova udienza davanti al Tribunale di Trapani nel processo per la morte del piccolo Giorgio, il bambino di cinque anni deceduto nel giugno 2023 all'ospedale dei Bambini "Di Cristina" di Palermo. Un procedimento chiamato a fare luce sulle eventuali responsabilità mediche che avrebbero portato al tragico epilogo.

Sul banco degli imputati c'è il pediatra Antonio Eros Somma, accusato di omicidio colposo. Secondo la Procura, sulla base delle conclusioni dei consulenti tecnici, una diagnosi tempestiva di appendicite avrebbe consentito, con elevata probabilità, di salvare la vita del bambino.

 

Entra nel processo la compagnia assicurativa

L'udienza, presieduta dal giudice Ignazio Di Noto Marrella, è stata dedicata soprattutto a questioni procedurali.

Il Tribunale ha accolto la richiesta di Unipol, la compagnia assicurativa del medico, che entra formalmente nel procedimento come responsabile civile. In caso di eventuale condanna, l'assicurazione potrebbe infatti essere chiamata a rispondere degli eventuali risarcimenti insieme agli altri soggetti coinvolti.

L'ingresso della compagnia nel processo ha però comportato un rinvio del calendario istruttorio.

 

Rinviata la deposizione dei due primari

Non sono stati ascoltati i due testimoni attesi nell'udienza odierna, entrambi considerati fondamentali per la ricostruzione della vicenda.

Si tratta di Paolo Formica, primario della Chirurgia Pediatrica dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, che eseguì l'intervento d'urgenza sul piccolo Giorgio, e di Vincenzo Bagnara, primario della Chirurgia Pediatrica della clinica Morgagni e consulente tecnico nominato dalla famiglia del bambino.

Le loro deposizioni sono state rinviate alla prossima udienza.

 

Prossimo appuntamento l'11 settembre

Il processo riprenderà l'11 settembre, quando il Tribunale entrerà nel vivo dell'istruttoria con l'esame dei testimoni ancora da sentire.

Le testimonianze degli specialisti saranno ritenute determinanti per chiarire il percorso diagnostico e terapeutico seguito nei confronti del bambino e per consentire al giudice di valutare le responsabilità contestate all'imputato.

 

L'obiettivo è chiudere il processo entro l'anno

Nel corso dell'udienza il giudice Di Noto Marrella ha manifestato l'intenzione di imprimere un'accelerazione al procedimento, con l'obiettivo di arrivare alla sentenza entro la fine del 2026.

In aula era presente anche la famiglia del piccolo Giorgio, assistita dall'avvocato Massimiliano Fabio. I genitori continuano a mantenere vivo il ricordo del figlio, che avrebbe compiuto otto anni poche settimane fa. Lo scorso 29 giugno, in forma strettamente privata, è stata celebrata una messa nella chiesa di San Giuseppe in sua memoria.

 

 

 

 









Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams