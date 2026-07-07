Mazara: il Comune affida il servizio di salvataggio nelle spiagge

07/07/2026 16:30:00

Il Comune di Mazara del Vallo ha avviato la procedura per l'affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere comunali in vista della stagione balneare 2026. È stato infatti pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse, rivolto a ditte e associazioni in possesso dei requisiti richiesti, che potranno presentare la propria candidatura entro le ore 9 del 17 luglio.

Servizio per 51 giorni consecutivi

L'incarico avrà una durata di 51 giorni consecutivi e prevede un investimento complessivo di circa 24 mila euro.

L'iniziativa rientra nell'applicazione della normativa regionale che impone ai Comuni costieri di garantire il servizio di assistenza e salvataggio sulle spiagge libere durante il periodo estivo.

Due postazioni di sorveglianza e dodici assistenti bagnanti

Il servizio prevede l'attivazione di due postazioni fisse di sorveglianza lungo i tratti di spiaggia libera, ciascuna presidiata da assistenti bagnanti in possesso del brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento.

L'organizzazione richiederà l'impiego di almeno 12 assistenti bagnanti, suddivisi in turni di cinque ore per garantire la copertura quotidiana, festivi compresi, dalle 9 alle 19, nel rispetto delle disposizioni della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.

Dopo la manifestazione d'interesse l'affidamento del servizio

Le candidature dovranno essere presentate attraverso il portale telematico degli appalti del Comune. Una volta scaduti i termini, l'amministrazione procederà all'affidamento del servizio scegliendo tra le ditte o le associazioni che avranno manifestato interesse.

L'obiettivo è assicurare la presenza dei bagnini per tutta la durata prevista, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti che frequenteranno le spiagge libere di Mazara del Vallo durante l'estate.



