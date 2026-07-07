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Istituzioni

» Dai Comuni
07/07/2026 17:57:00

Marsala, pioggia di multe per la pulizia delle strade: 80 in una sola notte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/1783440091-0-marsala-pioggia-di-multe-per-la-pulizia-delle-strade-80-in-una-sola-notte.jpg

Il giro di vite annunciato dal Comune è scattato subito. Nel primo giorno di controlli intensificati contro la sosta vietata nelle ore dedicate alla pulizia delle strade, la Polizia Municipale di Marsala ha elevato circa 80 contravvenzioni.

 

Un numero che dà la misura di quanto sia diffusa l'abitudine di lasciare l'auto parcheggiata nonostante i divieti temporanei, con conseguenze dirette sul servizio di spazzamento meccanizzato effettuato dagli operatori di Formula Ambiente.

 

Gli addetti, infatti, avevano più volte segnalato l'impossibilità di completare il lavoro a causa delle auto in sosta lungo le vie interessate dal passaggio della spazzatrice. Da qui la decisione dell'amministrazione comunale di rafforzare i controlli, come già annunciato nei giorni scorsi.

 

L'obiettivo è garantire una pulizia più efficace delle strade cittadine e migliorare il decoro urbano. Per questo motivo i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e, oltre alle sanzioni, nei casi previsti potrà essere disposta anche la rimozione forzata dei veicoli.

 

Nel frattempo il Comune fa sapere che gli uffici stanno intervenendo anche sulla segnaletica: sono in corso lavori per ripristinare i cartelli ormai poco leggibili e per rendere nuovamente visibili quelli coperti dalla vegetazione, così da evitare dubbi agli automobilisti sui giorni e gli orari in cui è in vigore il divieto di sosta.









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