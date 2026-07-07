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Cronaca
07/07/2026 10:33:00

Trapani, prime multe ai monopattini elettrici non in regola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/1783413263-0-trapani-prime-multe-ai-monopattini-elettrici-non-in-regola.jpg

Controlli mirati dei Carabinieri della Compagnia di Trapani sui monopattini elettrici. Nel fine settimana i militari hanno svolto un servizio straordinario lungo le principali arterie della città, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle nuove norme del Codice della strada.

 

L’attività rientra nei controlli disposti anche sulla base di quanto discusso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto di Trapani.

 

I Carabinieri ricordano che i monopattini elettrici possono circolare solo sulle strade urbane con limite fino a 50 chilometri orari. È vietata invece la circolazione su strade extraurbane, gallerie, marciapiedi e piste ciclabili.

Obbligatori anche casco, polizza assicurativa, giubbotto catarifrangente nelle ore notturne e dispositivi luminosi di svolta e stop, se il mezzo non ne è già dotato.

Nel corso del servizio sono state elevate otto sanzioni amministrative ad altrettanti conducenti di monopattini. Le violazioni contestate riguardano il mancato uso del casco protettivo e la mancata esposizione del contrassegno identificativo.

L’importo complessivo delle multe è di circa 600 euro.



Cronaca | 2026-07-07 09:17:00
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