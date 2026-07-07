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Cronaca
07/07/2026 08:00:00

Beccati con dei cavi di rame: denunciati due alcamesi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/beccati-con-dei-cavi-di-rame-denunciati-due-alcamesi-450.jpg

Due alcamesi sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Alcamo con l'accusa di ricettazione dopo essere stati trovati in possesso di cavi di rame di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

 

 I militari hanno sorpreso uno dei due uomini all'interno di un box privato mentre stava rimuovendo il rivestimento di alcuni cavi elettrici, presumibilmente per recuperare il rame contenuto all'interno.

Alla richiesta di chiarimenti, l'uomo avrebbe riferito di aver ricevuto il materiale da un'altra persona. Quest'ultima, a sua volta, non sarebbe stata in grado di fornire spiegazioni convincenti sull'origine dei cavi.

 

Il materiale è stato sequestrato e sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. I Carabinieri stanno confrontando il ritrovamento con le denunce di furto presentate negli ultimi mesi, nel tentativo di accertare se i cavi possano essere riconducibili ad alcuni episodi registrati nel territorio di competenza.

Come previsto dalla legge, si ricorda che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna passata in giudicato.

 



Cronaca | 2026-07-07 08:00:00
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