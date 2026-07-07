Parcheggiatori abusivi, nuova stretta a Trapani: Piazzale Ilio tra le aree più sensibili

07/07/2026 11:43:00

Continua la stretta della Polizia Locale di Trapani contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nel corso del mese di giugno gli agenti hanno intensificato i controlli nelle zone della città maggiormente interessate dalla sosta e dal passaggio di veicoli, identificando diversi soggetti sorpresi a esercitare senza alcuna autorizzazione l'attività di guardiamacchine.

L'operazione rientra nell'attività di contrasto all'illegalità diffusa e al degrado urbano che il Comando sta portando avanti in uno dei periodi di maggiore afflusso turistico, quando parcheggi e piazzali cittadini diventano terreno fertile per chi tenta di ottenere denaro dagli automobilisti senza alcun titolo.

Per i soggetti individuati sono scattati i verbali previsti dall'articolo 7 del Codice della Strada, che vieta l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e prevede sanzioni amministrative.

Nei casi di reiterazione, inoltre, la normativa consente l'adozione di misure più severe, fino al deferimento all'autorità giudiziaria.

La disciplina è stata ulteriormente rafforzata negli ultimi anni proprio per contrastare un fenomeno considerato particolarmente invasivo nelle aree urbane a maggiore frequentazione.

Un Daspo urbano per un recidivo

Tra i provvedimenti adottati figura anche un ordine di allontanamento, il cosiddetto Daspo urbano, emesso ai sensi del decreto legge n. 14 del 2017 nei confronti di un soggetto già destinatario di precedenti contestazioni per la medesima attività abusiva e per comportamenti riconducibili a situazioni di degrado urbano.

Si tratta di uno strumento che mira a impedire la presenza abituale dei soggetti recidivi nelle aree sensibili della città, affiancando le sanzioni amministrative con una misura di prevenzione.

Negli ultimi mesi provvedimenti analoghi sono stati adottati anche in altre città siciliane, come Marsala e Catania, nell'ambito delle strategie di contrasto ai parcheggiatori abusivi.

Controlli anche a Piazzale Ilio

L'attività non si è fermata a giugno. Nella mattinata di lunedì 6 luglio, dopo diverse segnalazioni ricevute dai cittadini, una pattuglia del Nucleo Operativo Mobile è intervenuta a Piazzale Ilio, uno dei punti della città dove il fenomeno viene segnalato con maggiore frequenza.

L'area è da tempo oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi anche i Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo proprio a Piazzale Ilio, contestando numerose violazioni al Codice della Strada e sanzionando un parcheggiatore abusivo.

L'appello ai cittadini

Dal Comando della Polizia Locale arriva infine un invito alla collaborazione. I cittadini sono esortati a non corrispondere somme di denaro ai parcheggiatori abusivi e a segnalare tempestivamente eventuali episodi al numero di pronto intervento 0923 21150, attivo 24 ore su 24. In caso di linea momentaneamente occupata, il consiglio è quello di richiamare dopo qualche minuto.

L'amministrazione comunale aveva già lanciato nei mesi scorsi una campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno, sottolineando come la collaborazione dei cittadini rappresenti uno strumento fondamentale per ridurre un'attività che danneggia l'immagine della città e alimenta situazioni di illegalità diffusa.



