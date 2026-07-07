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» Calcio
07/07/2026 19:31:00

Marsala piange Mario Possamai, addio al "gigante buono" che ha fatto la storia del calcio azzurro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/1783445833-0-marsala-piange-mario-possamai-addio-al-gigante-buono-che-ha-fatto-la-storia-del-calcio-azzurro.jpg

Marsala perde uno dei suoi simboli sportivi più amati. Si è spento oggi Mario Possamai, storico ex calciatore e allenatore del Marsala, protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia del calcio lilybetano. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra i tifosi azzurri, ma in tutta la comunità cittadina, che da decenni lo considerava uno dei suoi.

Nato nel 1942 a Vidor, in provincia di Treviso, Possamai arrivò a Marsala e finì per farne la sua casa. Con la maglia azzurra scrisse una lunga pagina di storia, collezionando ben 195 presenze tra Serie C e Serie D e mettendo a segno 21 reti. Numeri importanti, che raccontano solo in parte il valore di un calciatore capace di distinguersi per qualità tecniche, spirito di sacrificio e straordinario attaccamento ai colori del Marsala.

 

Una vita dedicata al Marsala

 

Conclusa la carriera sul campo, Mario Possamai non lasciò il calcio. Rimase infatti al servizio del Marsala anche da allenatore, continuando a trasmettere ai più giovani la sua esperienza e quell'amore per la maglia azzurra che lo aveva accompagnato per tutta la vita.

Il suo nome è rimasto legato indissolubilmente alla storia del club, ma soprattutto ai valori dello sport vissuto con lealtà, passione e rispetto.

 

Il ricordo del "gigante buono"

 

Per tutti era semplicemente il "gigante buono". Un soprannome che descriveva perfettamente il suo carattere: disponibile, umile, generoso, sempre pronto a dispensare un consiglio o una parola gentile. Era una figura rispettata da dirigenti, compagni di squadra, avversari e tifosi, capace di conquistare l'affetto di intere generazioni.

Da tempo affrontava con grande dignità una grave malattia. Una battaglia combattuta con la discrezione e la forza che lo hanno sempre contraddistinto, fino alla notizia della sua scomparsa, che oggi ha profondamente colpito il mondo del calcio marsalese.

Con Mario Possamai se ne va un pezzo di storia dello sport cittadino. Restano il ricordo di un grande uomo, prima ancora che di un grande calciatore, e l'affetto di una città che non lo dimenticherà.

 

 

Mario Possamai, una vita in azzurro

 

 

 

Nome: Mario Possamai
Nato: 1942, Vidor (Treviso)
Ruolo: Calciatore, poi allenatore

 

La carriera

 

  • Arriva a Marsala e diventa uno dei protagonisti della storia del calcio azzurro.
  • Indossa la maglia del Marsala per numerose stagioni, diventando un punto di riferimento della squadra.
  • Colleziona 195 presenze ufficiali tra Serie C e Serie D.
  • Realizza 21 reti con la maglia lilybetana.
  • Conclusa la carriera da calciatore, prosegue il suo percorso nel club come allenatore, continuando a mettere la propria esperienza al servizio dei colori azzurri









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