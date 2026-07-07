Pantelleria: Dario Ferrante convocato in Nazionale per i Mondiali della 100 Km

07/07/2026 00:00:00

Un importante riconoscimento per lo sport pantesco: Dario Pietro Ferrante, atleta originario di Pantelleria e tesserato per l’A.S.D. Universitas Palermo, è stato convocato nella Nazionale italiana che prenderà parte ai Campionati Mondiali della 100 km.

La competizione iridata si svolgerà il 20 settembre 2026 ad Ames, in Spagna, e vedrà la partecipazione di una selezione composta da dodici atleti complessivi, sei uomini e sei donne, chiamati a rappresentare l’Italia in una delle prove di ultramaratona più impegnative e prestigiose del panorama internazionale.

La convocazione di Ferrante rappresenta un traguardo di grande valore sportivo, frutto di anni di allenamenti, sacrifici e di una costante dedizione alla disciplina della corsa di resistenza.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dalla comunità pantesca. A sottolinearlo è anche l’amministrazione comunale, che ha espresso orgoglio per il risultato raggiunto dall’atleta, evidenziando come dietro un risultato di questo livello ci sia un lungo percorso fatto di impegno, determinazione e passione per lo sport.

A nome dell’ente e dell’intera comunità isolana, sono arrivate a Ferrante le congratulazioni ufficiali e un augurio per la nuova e importante sfida mondiale che lo attende.



