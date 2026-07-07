Castellammare, “Pelago”: Margherita Amabile espone al Palazzo Municipale

07/07/2026 15:18:00

Il mare come spazio fisico, ma soprattutto come stato d’animo.

Si intitola “Pelago” la mostra di pittura di Margherita Amabile, in programma dall’11 al 17 luglio 2026 a Castellammare del Golfo.

L’esposizione sarà ospitata nella Sala del Cinquecentenario del Palazzo Municipale, in corso Bernardo Mattarella. A promuovere l’iniziativa è il Comune di Castellammare del Golfo.

Il mare oltre la superficie

Il titolo scelto dall’artista richiama il mare aperto, la profondità, ciò che non si lascia contenere in una semplice immagine.

Nelle opere di Margherita Amabile il mare non viene rappresentato soltanto nei suoi elementi riconoscibili. Diventa una materia emotiva: libertà, mistero, vita, morte, memoria.

La pittura prova così a spostare lo sguardo oltre la descrizione del paesaggio. Non c’è solo l’acqua, non ci sono soltanto le forme marine. C’è piuttosto il rapporto interiore con il mare, la sua capacità di evocare inquietudine, movimento, silenzio, energia.

Una mostra nel cuore della città

La scelta della Sala del Cinquecentenario colloca la mostra dentro il Palazzo Municipale, in uno spazio pubblico e accessibile nel centro di Castellammare del Golfo.

È un contesto coerente con il tema dell’esposizione. In una città che porta il mare già nel nome e nella storia, “Pelago” diventa anche un modo per interrogare il legame tra comunità, paesaggio e immaginario.

La mostra sarà visitabile dall’11 al 17 luglio.



