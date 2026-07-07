Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
07/07/2026 15:18:00

Castellammare, “Pelago”: Margherita Amabile espone al Palazzo Municipale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/castellammare-pelago-margherita-amabile-espone-al-palazzo-municipale-450.jpg

Il mare come spazio fisico, ma soprattutto come stato d’animo.

Si intitola “Pelago” la mostra di pittura di Margherita Amabile, in programma dall’11 al 17 luglio 2026 a Castellammare del Golfo.

L’esposizione sarà ospitata nella Sala del Cinquecentenario del Palazzo Municipale, in corso Bernardo Mattarella. A promuovere l’iniziativa è il Comune di Castellammare del Golfo.

Il mare oltre la superficie

Il titolo scelto dall’artista richiama il mare aperto, la profondità, ciò che non si lascia contenere in una semplice immagine.

Nelle opere di Margherita Amabile il mare non viene rappresentato soltanto nei suoi elementi riconoscibili. Diventa una materia emotiva: libertà, mistero, vita, morte, memoria.

La pittura prova così a spostare lo sguardo oltre la descrizione del paesaggio. Non c’è solo l’acqua, non ci sono soltanto le forme marine. C’è piuttosto il rapporto interiore con il mare, la sua capacità di evocare inquietudine, movimento, silenzio, energia.

Una mostra nel cuore della città

La scelta della Sala del Cinquecentenario colloca la mostra dentro il Palazzo Municipale, in uno spazio pubblico e accessibile nel centro di Castellammare del Golfo.

È un contesto coerente con il tema dell’esposizione. In una città che porta il mare già nel nome e nella storia, “Pelago” diventa anche un modo per interrogare il legame tra comunità, paesaggio e immaginario.

La mostra sarà visitabile dall’11 al 17 luglio.



Arte | 2026-07-07 09:10:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/1783408826-0-a-gibellina-la-mostra-delle-georgiane-meishvili-e-diasamidze.jpg

A Gibellina la mostra delle georgiane Meishvili e Diasamidze

Ha aperto i battenti a Gibellina la mostra conclusiva della prima residenza d'artista Italia-Georgia, iniziativa inserita nel progetto SEEDS – Blooming Art Fuori Salone, nell'ambito del programma di Gibellina Capitale dell'Arte...







Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams