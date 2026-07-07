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Cultura

» Arte
07/07/2026 09:10:00

A Gibellina la mostra delle georgiane Meishvili e Diasamidze

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/1783408826-0-a-gibellina-la-mostra-delle-georgiane-meishvili-e-diasamidze.jpg

Ha aperto i battenti a Gibellina la mostra conclusiva della prima residenza d'artista Italia-Georgia, iniziativa inserita nel progetto SEEDS – Blooming Art Fuori Salone, nell'ambito del programma di Gibellina Capitale dell'Arte Contemporanea 2026.

 

L'inaugurazione si è svolta il 2 luglio nello spazio espositivo del progetto SEEDS e ha presentato al pubblico le opere realizzate dalle artiste georgiane Mariam Meishvili e Liza Diasamidze, vincitrici della residenza promossa grazie alla collaborazione tra SEEDS e il Parco Archeologico di Segesta, diretto da Luigi Biondo.

Le due artiste hanno trascorso un mese a Gibellina, vivendo un'esperienza di ricerca e produzione artistica dedicata al dialogo tra arte contemporanea, archeologia e identità del territorio.

 

«Questa iniziativa si inserisce in un percorso di diplomazia culturale che portiamo avanti da tre anni in Georgia, sotto l'egida del Ministero degli Esteri italiano», ha spiegato il curatore del progetto e della residenza, Massimo Mirabella. «Le artiste hanno saputo intrecciare il patrimonio rurale, storico e archeologico del territorio con una riflessione contemporanea, ponendo il seme di grano come simbolo di continuità tra passato e futuro».

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, oltre a numerosi ospiti che hanno seguito il percorso creativo delle due artiste durante il periodo di permanenza in città.

 

Le opere affrontano il tema della memoria e della rinascita con linguaggi differenti. Mariam Meishvili propone un'installazione interattiva in tecnica mista, nella quale i visitatori possono aggiungere chicchi di grano come gesto simbolico di speranza. Liza Diasamidze, invece, ha realizzato un'opera utilizzando argilla del territorio e antiche varietà di grano siciliano, ricreando una tavola segnata dalle ferite del terremoto ma arricchita da chicchi dorati che evocano la rinascita.

Al termine dell'esposizione a Gibellina, entrambe le opere entreranno a far parte del percorso espositivo del Parco Archeologico di Segesta, dove saranno collocate all'interno dell'Antiquarium.

La mostra sarà visitabile per una settimana, a partire da sabato 4 luglio, nel temporary showroom del progetto SEEDS, allestito in largo Beuys, nell'area sottostante il Teatro di Pietro Consagra e alle spalle del Bar Meeting.



Arte | 2026-07-07 09:10:00
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