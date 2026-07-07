Meloni a Palermo per lo "svelamento" della Fiat Croma di Giovanni Falcone

07/07/2026 09:22:00

La premier Giorgia Meloni sarà a Palermo il prossimo 14 luglio per partecipare alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il 23 maggio 1992, giorno della strage di Capaci.

L'appuntamento è fissato per le 17 negli spazi del Museo del Presente Falcone e Borsellino, all'interno di Palazzo Jung, dove l'autovettura entrerà a far parte del percorso museale dedicato alla memoria delle vittime della mafia.

Su quella Fiat Croma viaggiavano Falcone e Morvillo, uccisi insieme agli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani nell'attentato di Capaci del 23 maggio 1992.

La partecipazione della presidente del Consiglio è stata confermata dai vertici del Museo del Presente e della Fondazione Falcone. In una nota, la Fondazione sottolinea come la presenza della premier rappresenti «un segnale dell'impegno delle istituzioni nel custodire e tramandare il sacrificio di quanti hanno dato la vita per la giustizia e la libertà del Paese».

La stessa Fondazione evidenzia inoltre che la memoria «non appartiene soltanto al passato, ma costituisce un patrimonio civile e culturale sul quale costruire il futuro delle nuove generazioni», ringraziando la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa e il Corpo di Polizia Penitenziaria per aver reso possibile il trasferimento della storica autovettura e la realizzazione dell'iniziativa.



