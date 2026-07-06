Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
06/07/2026 02:14:00

Marsala, strada chiusa da oggi in Contrada Spagnola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-07-2026/marsala-strada-chiusa-da-oggi-in-contrada-spagnola-450.jpg

Prima qualche giorno di disagi, poi una strada finalmente sistemata. Da lunedì 6 luglio e fino a giovedì 9 luglio sarà infatti chiusa al traffico una strada comunale in contrada Spagnola, a Marsala, per consentire lavori urgenti di rifacimento del manto stradale.

 

Disagi alla viabilità in contrada Spagnola a Marsala. Da lunedì 6 luglio e fino a giovedì 9 luglio sarà infatti chiusa al transito e alla sosta veicolare la strada comunale che collega la via Vaiarassa con un'altra arteria in prossimità di Baglio Cudia.

 

Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia Municipale per consentire l'esecuzione di lavori straordinari e urgenti di ripristino del manto stradale.

 

La chiusura sarà in vigore ogni giorno dalle 7 alle 18, fascia oraria durante la quale sarà vietato sia il transito che la sosta dei veicoli lungo il tratto interessato.

 

La regolamentazione temporanea della viabilità sarà segnalata con apposita cartellonistica, che verrà installata e mantenuta dall'impresa incaricata dei lavori.

 

Gli automobilisti diretti nella zona sono invitati a programmare percorsi alternativi per evitare rallentamenti e disagi durante i quattro giorni di intervento.









Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams

Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026