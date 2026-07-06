Marsala, strada chiusa da oggi in Contrada Spagnola

06/07/2026 02:14:00

Prima qualche giorno di disagi, poi una strada finalmente sistemata. Da lunedì 6 luglio e fino a giovedì 9 luglio sarà infatti chiusa al traffico una strada comunale in contrada Spagnola, a Marsala, per consentire lavori urgenti di rifacimento del manto stradale.

Disagi alla viabilità in contrada Spagnola a Marsala. Da lunedì 6 luglio e fino a giovedì 9 luglio sarà infatti chiusa al transito e alla sosta veicolare la strada comunale che collega la via Vaiarassa con un'altra arteria in prossimità di Baglio Cudia.

Il provvedimento è stato disposto dalla Polizia Municipale per consentire l'esecuzione di lavori straordinari e urgenti di ripristino del manto stradale.

La chiusura sarà in vigore ogni giorno dalle 7 alle 18, fascia oraria durante la quale sarà vietato sia il transito che la sosta dei veicoli lungo il tratto interessato.

La regolamentazione temporanea della viabilità sarà segnalata con apposita cartellonistica, che verrà installata e mantenuta dall'impresa incaricata dei lavori.

Gli automobilisti diretti nella zona sono invitati a programmare percorsi alternativi per evitare rallentamenti e disagi durante i quattro giorni di intervento.



