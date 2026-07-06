Marsala, al via i lavori in via Vaiarassa: dopo anni di polemiche arriva l'asfalto

06/07/2026 16:33:00

Dopo anni di proteste dei residenti, segnalazioni e interventi provvisori, sono finalmente iniziati i lavori di sistemazione della strada che collega via Vaiarassa alla zona di Baglio Cudia, in contrada Spagnola, a Marsala. Un'opera attesa da tempo che dovrebbe essere completata nel corso della settimana e che consentirà di mettere definitivamente in sicurezza un tratto particolarmente utilizzato, soprattutto durante la stagione estiva.

Questa mattina sul posto si sono recati per un sopralluogo i consiglieri comunali del Movimento Liberi, Massimo Grillo, Gianpaolo Abrignani e Flavia Sammartano. Presente anche l'ex sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che ha rivendicato la programmazione dell'intervento durante la precedente amministrazione.

Un'opera attesa da anni

L'intervento consentirà di collegare la strada comunale di via Vaiarassa con la viabilità esistente nei pressi del Baglio Cudia, migliorando la circolazione nella zona e garantendo una più efficace via di fuga a servizio del litorale Stagnone-Birgi.

Per la prima volta, dopo anni di semplici interventi tampone, la strada sarà completamente asfaltata, rendendola percorribile in sicurezza anche durante i mesi invernali.

Il lungo iter autorizzativo

Secondo quanto evidenziato dal Movimento Liberi, i lavori erano stati programmati dalla precedente amministrazione comunale guidata da Massimo Grillo, ma la loro esecuzione è stata subordinata a un complesso iter autorizzativo. Il passaggio decisivo è arrivato nello scorso mese di aprile con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, ottenuta dopo un confronto tecnico che ha consentito di rispettare le prescrizioni previste per la tutela dell'area.

L'autorizzazione ha permesso di superare gli ostacoli che avevano finora impedito l'avvio dell'opera, ponendo così fine alle contestazioni dei residenti e di quanti frequentano la zona.

«Continueremo a seguire gli interventi»

Al termine del sopralluogo i consiglieri di Movimento Liberi hanno espresso soddisfazione per l'avvio dei lavori.

«Si tratta di un risultato importante – affermano – che consentirà di migliorare la sicurezza e la mobilità dell'area. Continueremo a seguire con attenzione gli interventi programmati, informando i cittadini sui risultati raggiunti e sulle eventuali criticità che dovessero emergere».



