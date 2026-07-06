Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
06/07/2026 06:30:00

Sport: Calcio, parte il mercato del Marsala 1912 - Il Marsala Volley iscritto in A2

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-07-2026/sport-calcio-parte-il-mercato-del-marsala-1912-il-marsala-volley-iscritto-in-a2-450.jpg

Calcio serie D: nuova tegola economica per il Trapani Calcio di Valerio Antonini. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto il ricorso della Virtus Femminile Marsala, condannando il club granata al pagamento di 6.100 euro, oltre agli interessi, a causa del mancato rispetto di un accordo di collaborazione per lo sviluppo del calcio femminile stipulato nel luglio 2025. Il dispositivo del 26 giugno certifica un ulteriore capitolo di tensioni societarie e vertenze legali che continuano a interessare il Trapani, aggravando una situazione gestionale già complessa negli ultimi mesi.

Volley: il Marsala Volley è ufficialmente tra le candidate all'iscrizione per il campionato di Serie A2 2026/27. La società lilibetana ha completato l'iter burocratico entro la scadenza fissata, preparando il terreno per una stagione che si preannuncia di alto profilo. Con il roster già definito e lo staff tecnico guidato da coach Dino Guadalupi pronto a partire a metà agosto, il club è focalizzato sull'esordio ufficiale. Il Palazzetto dello Sport di Marsala si prepara ad accogliere nuovamente il pubblico, mentre la dirigenza pianifica le amichevoli precampionato per rodare i meccanismi di una squadra votata all'ambizione.

Futsal: il Futsal Mazara 2020 scalda i motori per la Serie A2. Al via il 6 luglio la campagna abbonamenti "Futsal Mazara Mania", con prezzi popolari per favorire il tifo. Confermati in panchina Vincenzo Bruno e il suo vice Pomilia, mentre il pivot Christian Buscaglia è il nuovo capitano. La società ufficializza colpi internazionali di peso come Moragas, Uider De Oliveira, Rejala, Turello e Palumbo. Prosegue inoltre la linea verde: il 14 luglio si terrà uno stage U19 per scovare nuovi talenti, a testimonianza di una programmazione che unisce esperienza di categoria e investimento sul vivaio locale.

Calcio Eccellenza: il Marsala 1912 piazza un colpo di mercato d'autore ingaggiando Calogero La Piana, centrocampista esperto reduce dalla trionfale stagione di Licata. L'innesto, fortemente voluto da mister Vincenzo Giannusa, mira a dare qualità e personalità alla linea mediana azzurra. Confermata la permanenza di Lorenzo Galfano, mentre la tifoseria attende con trepidazione la firma del bomber Vincenzo Manfrè, che chiuderebbe il cerchio di una campagna acquisti da vertice. La Piana ha espresso entusiasmo per il progetto ambizioso, richiamando la spinta del pubblico del "Lombardo Angotta" come fattore decisivo per la scalata di categoria.

Atletica: il caldo torrido non ferma la Polisportiva Marsala Doc, protagonista costante nelle gare del Grand Prix provinciale Fidal. A Valderice, Antonio Valenti ha chiuso 9° assoluto e 2° SM45, guidando un nutrito gruppo di atleti che si sono distinti anche a Mazara e Calatafimi. Tra le performance di rilievo spiccano le vittorie di Michele Galfano e Matilde Rallo nelle rispettive categorie, oltre all'impresa di Antonino Tuzzolino alla Super Maratona dell'Etna. Nonostante la durezza dei percorsi, il team del presidente Filippo Struppa conferma una vitalità agonistica straordinaria, presidiando ogni prova con dedizione e ottimi piazzamenti.









Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams

Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026