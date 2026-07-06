Marsala, il Premio “Leo Brugnone d’Oro” tra sport, memoria e comunità
Sport, memoria e comunità si ritrovano all’Oratorio Salesiano di Marsala per la quarta edizione del Premio “Leo Brugnone d’Oro”.
L’appuntamento è in programma mercoledì 8 luglio, alle 20.30, nell’anfiteatro dell’Oratorio Salesiano. La manifestazione è dedicata a Leo Brugnone, giovane atleta marsalese scomparso prematuramente ventisei anni fa, il 25 giugno, a soli 17 anni.
L’evento è organizzato dalla S&A Eventi, presieduta da Sergio Alagna, con il patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.
Il ricordo attraverso lo sport
Il premio nasce per tenere vivo il ricordo di Leo Brugnone attraverso lo sport e i suoi valori educativi: impegno, rispetto, amicizia, appartenenza a una squadra.
Nel tempo la manifestazione è cresciuta, passando da un’iniziativa legata al mondo della scuola calcio a un appuntamento rivolto a una parte più ampia della comunità sportiva marsalese.
La scelta dell’Oratorio Salesiano ha un significato particolare. È uno dei luoghi in cui Leo è cresciuto, insieme a tanti ragazzi della sua generazione, tra formazione, amicizie e partite giocate in cortile.
Le parole di Sergio Alagna
A promuovere l’iniziativa è Sergio Alagna, cugino di Leo Brugnone.
“Il premio nasce per ricordare mio cugino e sono orgoglioso di come questa manifestazione sia cresciuta nel tempo”, spiega Alagna. “Nelle prime edizioni l’obiettivo era premiare i giovani atleti che seguo durante l’anno, ma il consenso e la partecipazione registrati ci hanno spinto ad ampliare il progetto, trasformandolo in un appuntamento dedicato a tutta la comunità sportiva”.
Per Alagna, il senso della serata resta legato alla memoria di Leo: “Vogliamo che il suo ricordo rimanga vivo nel cuore dei suoi amici e di tutti i marsalesi. La sua allegria, la sua determinazione, la sua voglia di eccellere in campo sono racchiuse in questo Premio e nello slogan coniato per l’occasione: ‘Gioca, gioca, non ti fermare mai finché puoi’”.
Alagna ringrazia anche don Luigi Colapaj, direttore della Casa Salesiana di Marsala, per avere messo a disposizione gli spazi dell’Oratorio, definito dagli organizzatori un luogo “profondamente significativo” per la storia personale di Leo e per quella di molti giovani marsalesi.
I riconoscimenti della serata
Durante la cerimonia saranno consegnati i Premi “Leo Brugnone d’Oro” a società sportive e atleti che si sono distinti nella stagione 2025/2026, contribuendo a rappresentare Marsala attraverso i risultati ottenuti.
Sono previsti anche un Premio alla carriera e alcune pergamene di riconoscimento per persone e realtà che, con continuità e passione, promuovono i valori dello sport.
La serata sarà presentata dal giornalista Dario Piccolo. In programma anche esibizioni di ginnastica artistica e danza.
L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è far crescere il Premio fino a renderlo un appuntamento stabile nel calendario sportivo e civile della città: un momento di aggregazione e partecipazione nel ricordo di Leo Brugnone.
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