Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
06/07/2026 09:28:00

Mazara, confronto su immigrazione e integrazione al Centro Operatori di Pace

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783323165-0-mazara-confronto-su-immigrazione-e-integrazione-al-centro-operatori-di-pace.jpg

Immigrazione, integrazione e convivenza non come parole astratte, ma come questioni che riguardano la vita quotidiana di una comunità.

A Mazara del Vallo se ne parlerà martedì 7 luglio 2026, alle 20.30, al Centro diocesano Operatori di Pace, in via Casa Santa 41, durante l’incontro “Immigrazione, integrazione e il futuro di pace della nostra comunità”.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta dei Migranti della Città di Mazara del Vallo e propone un momento di riflessione pubblica tra voci del sociale, dell’associazionismo, della Chiesa e rappresentanti delle forze politiche locali.

Una città che conosce il tema

A Mazara il tema dell’immigrazione non è nuovo, né può essere trattato come un fenomeno lontano.

La città vive da decenni una relazione diretta con le comunità straniere, in particolare con quella nordafricana. Il lavoro nella pesca, l’abitare nel centro storico, le scuole, le famiglie e la vita dei quartieri hanno reso l’integrazione una questione concreta, fatta di diritti, doveri, difficoltà e relazioni quotidiane.

Per questo l’incontro del 7 luglio punta a mettere attorno allo stesso tavolo esperienze diverse, con l’obiettivo di discutere proposte e visioni sul futuro della comunità mazarese.

I relatori

Tra i relatori ci saranno don Leo Di Simone, direttore del Centro diocesano Operatori di Pace; Abdelkarim Hannachi, presidente della Consulta comunale dei migranti; suor Alessandra Martin, direttrice dell’Ufficio diocesano migrazioni.

Tre interventi che porteranno al centro del confronto il lavoro svolto nei territori, il rapporto con le persone migranti e le sfide aperte sul piano sociale e culturale.

Il confronto con la politica

All’incontro prenderanno parte anche esponenti delle forze politiche locali.

Interverranno Giacomo Mauro per il Partito Democratico, Vita Martingilio per il Movimento 5 Stelle, Gaspare Accardi per Futuro Nazionale, Angela Marino per Sinistra Italiana, Vito Gancitano per la Democrazia Cristiana e Dario Scaletta per Fratelli d’Italia.

La presenza di sensibilità politiche diverse dà all’appuntamento un taglio pubblico e civile. L’immigrazione, infatti, resta uno dei temi su cui le comunità locali sono chiamate a misurarsi senza slogan, partendo dai bisogni reali e dalle responsabilità amministrative.

Il futuro della comunità

Il titolo scelto dagli organizzatori lega l’integrazione al “futuro di pace” della comunità. Una formula che rimanda a un punto preciso: la convivenza non si costruisce soltanto con l’accoglienza iniziale, ma con percorsi stabili di partecipazione, ascolto, rappresentanza e cittadinanza.

La Consulta dei Migranti prova così a riportare il tema dentro lo spazio del dialogo pubblico, in una città dove il Mediterraneo non è solo confine geografico, ma parte della storia sociale ed economica.

L’appuntamento è martedì 7 luglio 2026, alle 20.30, al Centro diocesano Operatori di Pace, in via Casa Santa 41, a Mazara del Vallo.









Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams