Marsala: Ignazio Urso è il nuovo presidente del Lions Club

06/07/2026 04:00:00

Il Lions Club Marsala ha celebrato la sua 67ª Charter, un anniversario che racconta oltre sei decenni di attività al servizio della comunità. La ricorrenza, svoltasi il 27 giugno 2026, è stata anche l’occasione per la tradizionale cerimonia del “passaggio della campana”, momento simbolico che segna il cambio alla guida del sodalizio.

Alla presidenza subentra Ignazio Urso, che raccoglie il testimone di Antonino Arangio, presidente uscente, in una serata caratterizzata da partecipazione, riconoscimenti e forte spirito identitario.

Una cerimonia tra istituzioni e mondo lionistico

L’evento si è svolto in un clima di grande solennità e ha visto la presenza di numerose autorità lionistiche e civili, tra cui il Past Governatore Vincenzo Leone, la sindaca di Marsala Andreana Patti, il presidente della II Circoscrizione Giovanni Scuderi e il segretario Pasquale Perricone.

Presenti anche delegazioni dei Lions Club di Trapani, Castelvetrano e Alcamo, a conferma della rete territoriale e della collaborazione tra i diversi sodalizi del Distretto.

Un momento particolarmente sentito è stato dedicato al ricordo dei soci scomparsi, commemorati con un minuto di silenzio.

I riconoscimenti: il valore del servizio lionistico

Nel corso della serata sono stati conferiti i prestigiosi Melvin Jones Fellow, la massima onorificenza del lionismo, a diversi Past Presidenti per il loro impegno nel servizio:

Roberto Chiavacci (2014/15)

Vincenzo Menfi (2015/16)

Sonia Bonfanti (2017/18)

Pietro Di Girolamo (2018/19)

Antonino Arangio (2020/21)

Riconoscimenti speciali anche a Diego Maggio, per il contributo alla crescita del club, e a Angelo Fici e Vito Alagna, che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di appartenenza al sodalizio.

La famiglia lionistica marsalese si arricchisce inoltre di due nuovi ingressi: Paola Sorrentino e Filippo Frazzetta.

Il nuovo direttivo guidato da Ignazio Urso

Con il passaggio della campana è stato ufficializzato anche il nuovo assetto organizzativo del club per l’anno sociale entrante. Accanto al presidente Ignazio Urso, il direttivo sarà composto da:

Primo Vice Presidente: Franca Donata Pellegrino

Secondo Vice Presidente e Segretario: Vincenzo Pantaleo (con Maria Elisabetta De Vita)

Tesoriere: Gianfranco D’Orazio

GMT: Sonia Bonfanti

GST: Vitalba Pipitone

Comitato Marketing: Francesco Gandolfo

LCIF e Past Presidente: Antonino Arangio

Cerimoniere: Maria Flavia Sammartano

Censore: Roberto Chiavacci

Comitato Salute: Michele Fici

Completano il consiglio i componenti Diego Maggio, Paola M. Di Pietra, Carla Gatto, Luigi Alessandro, Elena Bellina, Pietro Cavasino, Renato Di Martino e Caterina Genna.

“Servire la comunità”: la missione che continua

Il Lions Club Marsala rinnova così la propria vocazione originaria: quella del servizio alla comunità, attraverso iniziative sociali, culturali e solidali.

Un passaggio di testimone che, nel segno della continuità, conferma l’impegno del club nel tradurre i valori del lionismo in azioni concrete a favore del territorio marsalese e non solo.



