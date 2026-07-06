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Cultura

» Sociale
06/07/2026 18:00:00

A Marsala un'estate di volontariato e inclusione: a Sappusi iniziative per bambini e famiglie

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A Marsala l'estate è anche sinonimo di solidarietà, inclusione e impegno sociale. Proseguono infatti le attività promosse dai volontari del Centro Sociale di Sappusi e del Baluardo Velasco, che anche quest'anno hanno organizzato un ricco calendario di iniziative gratuite rivolte soprattutto ai bambini e alle famiglie del quartiere.

Tra i protagonisti della stagione c'è "Sappusilandia", la colonia estiva che accompagna decine di bambini tra giornate al mare, laboratori creativi e attività artistiche. Murales, disegno e arti grafiche trasformano gli spazi del centro in luoghi di incontro e partecipazione, dove il gioco diventa occasione di crescita e socializzazione.

 

A rendere possibile tutto questo è il lavoro quotidiano dei volontari, che dedicano tempo ed energie al progetto. Tra loro Fulvia Giacalone, Giampiero De Vita, Pietro La Rosa, Alessandro Lombardo, Graziana Gerardi, Salvatore Lupo, Giorgio Bua, Enzo Zerilli, Salvatore Inguì, Anna Maria Alagna, Federica Ferro, Loredana Marino, Margherita Barraco e Giusi Caradonna, impegnati nell'organizzazione delle attività e nell'assistenza ai ragazzi.

L'impegno del gruppo è andato oltre i confini cittadini. Dal 22 giugno al 3 luglio dieci bambini hanno partecipato a una colonia estiva nel Canton Ticino, in Svizzera, vivendo un'esperienza di condivisione e crescita lontano da casa.

 

 

Anche la musica e la cultura continuano ad avere un ruolo centrale. La Libera Orchestra Popolare ha portato il proprio repertorio a Palermo dopo l'esibizione marsalese del 20 giugno, mentre al Baluardo Velasco prosegue la rassegna cinematografica con proiezioni gratuite aperte alla cittadinanza.

Il programma delle prossime settimane prevede inoltre il ritorno delle escursioni in canoa nello Stagnone, le passeggiate a cavallo a Villa Genna e, dal 13 al 15 luglio, la seconda edizione del Festival contro le ingiustizie e per i diritti, dedicato a Tancredi Tarantino.

 

L'intero calendario di iniziative è offerto gratuitamente grazie all'impegno del volontariato, che anche durante i mesi estivi continua a rappresentare un punto di riferimento per il quartiere e per tante famiglie marsalesi.









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