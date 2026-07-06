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Cronaca

» Sanità
06/07/2026 10:00:00

Marsala, premi Covid erogati per errore. L'Asp chiede la restituzione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783320235-0-marsala-premi-covid-erogati-per-errore-l-asp-chiede-la-restituzione.jpg

Per qualche tempo, l’Asp di Trapani continuò erroneamente ad erogare le indennità quali i premi Covid-19 e l’indennità di malattie infettive ai sanitari impiegati nell’ospedale Covid “Paolo Borsellino” di Marsala. 

 

Indennità sicuramente meritate nel periodo di emergenza sanitaria per i gravi rischi che correvano quei medici ed infermieri, ma che non dovevano essere più corrisposte quando finalmente cessò l’emergenza. E invece, per qualche tempo, chi era preposto all’erogazione degli stipendi dimenticò di tagliare quella voce dalla busta paga. Adesso, l’Asp deve recuperare quelle somme. E quindi chi le ha percepite indebitamente le dovrà restituire. Negli ambienti sanitari la notizia è nota da qualche mese, ma solo adesso è venuta fuori.

 

 Questa la replica dell’Asp di Trapani sulla questione: “Il problema è conosciuto da mesi, spiega la direzione amministrativa aziendale, ed è stato affrontato e già risolto da parte dell’amministrazione. Riguardava la cosiddetta indennità Covid destinata al solo personale sanitario, del comparto, in servizio nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Marsala, in totale una ventina di dipendenti, in prima linea durante l’emergenza Covid-19, ma che ha affrontato anche la sindrome post Covid. Indennità che è stata erogata per qualche mese ancora dopo la fine dell’emergenza. Somme che complessivamente si aggirano da 618 a 842 euro a dipendente. Dopo la quantificazione delle somme si è concordato con questo personale il rientro attraverso la cosiddetta ‘compensazione legale’. Con la restituzione delle somme non dovute non vi è alcun danno per l’azienda o per i dipendenti. Come prassi nella pubblica amministrazione è possibile la restituzione da parte del dipendente anche tramite la rateizzazione su richiesta”.
 



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