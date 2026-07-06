Mazara, sorpreso ad abbandonare rifiuti ai Gorghi Tondi: cittadini lo bloccano e lo filmano

06/07/2026 08:22:00

Aveva l’auto carica di sacchetti di spazzatura e il portabagagli aperto, pronto ad abbandonare i rifiuti in strada, nella zona dei Gorghi Tondi, area di grande valore naturalistico a Mazara del Vallo.

A fermarlo sono stati alcuni cittadini, che lo hanno sorpreso mentre stava per lasciare i rifiuti e hanno ripreso la scena in un video poi pubblicato sui social.

Nel filmato si vede una cittadina rimproverare l’uomo: “Non si fa. Poi ci lamentiamo che Mazara è sporca. Mazara è sporca per colpa vostra. Ci sono i servizi, la spazzatura la vengono a prendere fino a casa”.

L’uomo, con accento del Nord, prova a giustificarsi: “L’isola ecologica era chiusa, mi dovete scusare”.

Una spiegazione che non convince i presenti, che continuano a redarguirlo. “Perché al Nord fate le persone civili e qui no?”, gli dice uno dei cittadini.

Alla fine l’uomo se ne va, portando via i sacchetti che avrebbe voluto abbandonare.

L’episodio riaccende il tema dell’abbandono dei rifiuti nelle aree periferiche e nelle zone naturalistiche di Mazara. Un fenomeno che continua a deturpare il territorio, nonostante la presenza dei servizi di raccolta e le ripetute denunce dei cittadini.



