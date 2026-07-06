Tranchida ultimo nella classifica dei sindaci. Arriva l'affondo di Fratelli d'Italia

06/07/2026 19:46:00

L'ultimo posto di Giacomo Tranchida nella classifica nazionale del gradimento dei sindaci accende immediatamente il confronto politico a Trapani.

Dopo la pubblicazione del Governance Poll 2026 de Il Sole 24 Ore, Fratelli d'Italia interviene chiedendo al sindaco Giacomo Tranchida e alla sua maggioranza "una profonda riflessione»"sul rapporto tra l'amministrazione comunale e i cittadini.

L'indagine, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, misura ogni anno il consenso degli amministratori locali chiedendo agli elettori se, potendo tornare alle urne, confermerebbero il sindaco scelto alle ultime elezioni.

Nell'edizione 2026 Tranchida si colloca all'ultimo posto tra i sindaci dei capoluoghi di provincia con un indice di gradimento del 38%. Un risultato che lo riporta in fondo alla graduatoria nazionale dopo essere già finito nelle posizioni di coda negli anni precedenti.

Per il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia il dato "non può essere ignorato". Nel comunicato diffuso dal partito si sottolinea come non si tratti "di una valutazione espressa dall'opposizione", ma dell'esito di "un'indagine nazionale autorevole che fotografa la percezione dei cittadini sull'operato delle amministrazioni locali".

Secondo gli esponenti del partito di Giorgia Meloni, il risultato dovrebbe indurre il sindaco e la maggioranza "ad aprire una profonda riflessione sullo stato della città e sul crescente distacco tra l'amministrazione comunale e i trapanesi".

Fratelli d'Italia collega il dato del Governance Poll alle principali criticità che, a suo giudizio, caratterizzano l'azione amministrativa degli ultimi anni: il decoro urbano, la qualità dei servizi, la capacità di programmazione, l'attrazione di investimenti e la mancanza di una prospettiva di crescita. "Il risultato del Governance Poll – afferma il partito – rappresenta il sintomo di un malessere che molti cittadini manifestano quotidianamente".

Nel documento il partito rivendica inoltre il proprio ruolo di opposizione, assicurando che continuerà a portare avanti "un'opposizione seria, responsabile e propositiva», avanzando idee e soluzioni nell'interesse della città. La conclusione è un invito a considerare la classifica come «un momento di verità politica" dal quale ripartire "con maggiore responsabilità e con una visione diversa per il futuro di Trapani".

Il dato arriva in una fase particolarmente delicata per l'amministrazione Tranchida. Nelle ultime settimane il confronto politico si è concentrato sulle polemiche sulle principali opere pubbliche e sui servizi cittadini. In questo contesto, il Governance Poll rischia di trasformarsi in un ulteriore terreno di scontro tra maggioranza e opposizione.

Va ricordato, tuttavia, che il Governance Poll non ha alcun effetto amministrativo o elettorale. Si tratta di una rilevazione demoscopica sul gradimento dei sindaci, che rappresenta una fotografia del consenso in un determinato momento e non un voto politico.

Proprio per questo, però, i suoi risultati vengono tradizionalmente utilizzati come indicatore dello stato di salute del rapporto tra gli amministratori e i cittadini, alimentando inevitabilmente il dibattito pubblico.



