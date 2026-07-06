Favignana, consiglieri chiedono più controlli sulle strade: “Servono Carabinieri e Polizia Stradale”

06/07/2026 11:07:00

Una radiomobile dei Carabinieri e una pattuglia della Polizia Stradale da distaccare a Favignana nei mesi di luglio, agosto e settembre. È la richiesta contenuta in un’interrogazione urgente presentata dal consigliere comunale Francesco Sammartano, anche a nome dei consiglieri Maria Sinagra e Antonino Lo Iacono del gruppo “Egadi Meravigliose – Sammartano Sindaco”.

L’interrogazione è stata indirizzata al sindaco Giuseppe Pagoto e, per conoscenza, al questore di Trapani, Egidio Di Giannantonio.

Al centro della richiesta c’è il tema della sicurezza stradale sull’isola, dopo i recenti gravi incidenti avvenuti a Favignana, anche mortali.

I consiglieri ricordano che durante l’estate l’isola registra un forte aumento di presenze, con turisti, residenti, veicoli a noleggio, biciclette, e-bike, scooter e mezzi commerciali. Una situazione che, secondo l’opposizione, rende più complessa e pericolosa la circolazione, soprattutto su strade strette e spesso prive di banchine.

Nel documento si parla di “guida pericolosa, mancato rispetto dei limiti di velocità, sosta selvaggia, uso improprio di monopattini e veicoli senza casco”. Particolare attenzione viene chiesta anche per il centro storico, dove sarebbe frequente il mancato rispetto del divieto di transito per i velocipedi, con rischi per pedoni, anziani, minori e persone fragili.

Secondo Sammartano e gli altri consiglieri, l’attuale dotazione di personale e mezzi impegnati nei controlli, pur con un lavoro definito “incessante”, potrebbe non essere

sufficiente nei mesi di maggiore afflusso turistico, in particolare nelle ore serali e nei weekend.

Per questo viene chiesta una presenza visibile e costante di una radiomobile dei Carabinieri e di una pattuglia della Polizia Stradale, dotate di autovelox ed etilometro, per aumentare i controlli su velocità, casco, guida in stato di ebbrezza, sosta vietata e accesso dei mezzi nell’area portuale.

L’opposizione chiede al sindaco di sapere se l’amministrazione abbia già inoltrato richieste formali per ottenere un potenziamento dei servizi estivi, se intenda stipulare protocolli operativi con le Forze dell’Ordine e quali misure saranno adottate per disciplinare il traffico nell’area del porto, indicata come una delle zone più critiche.

I consiglieri chiedono una risposta scritta e la discussione dell’interrogazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale.



