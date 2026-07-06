Assicurazione per i monopattini dal 17 luglio. Targhe e caschi se ne vedono pochi...

06/07/2026 11:00:00

Assicurazione obbligatoria per i monopattini dal 17 luglio. Ma su casco e targa regna ancora la confusione

Tra due settimane scatterà l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Dopo una proroga concordata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le compagnie assicurative, dal 17 luglio chi utilizza un monopattino dovrà essere coperto da una polizza di responsabilità civile. Ma, mentre la data si avvicina, restano ancora molti interrogativi su come verranno applicate le nuove regole, soprattutto per quanto riguarda caschi, targhe e controlli.

Dal 17 luglio arriva l'Rc obbligatoria

L'obbligo di assicurazione rappresenta uno dei tasselli della riforma del Codice della strada voluta dal Governo. L'obiettivo è garantire una maggiore tutela in caso di incidenti che coinvolgono i monopattini elettrici, mezzi ormai diffusissimi nelle città italiane.

Le società di sharing si sono già adeguate da tempo, visto che i loro mezzi sono già assicurati e tracciati. I dubbi riguardano soprattutto gli oltre un milione di monopattini privati che circolano in Italia.

Caschi e targhe: la legge c'è, ma sul territorio si vede poco

Il quadro normativo è però ancora incompleto nella sua applicazione.

L'obbligo del casco, introdotto dalla riforma, sulla carta è già operativo. Lo stesso vale per il contrassegno identificativo (la cosiddetta "targa"), previsto dalla legge. Eppure, basta osservare il traffico di qualsiasi città per rendersi conto che moltissimi conducenti continuano a viaggiare senza casco e che le targhe, di fatto, ancora non sono state distribuite.

Il problema è proprio questo: alcune disposizioni attendono ancora i decreti attuativi necessari per renderle pienamente operative.

Chi controllerà? E quali saranno le sanzioni?

Anche sul fronte dei controlli restano molte incognite.

Per l'assicurazione obbligatoria è ormai fissata la data del 17 luglio, ma non è ancora del tutto chiaro come verranno effettuate le verifiche sui mezzi privati e quali saranno le modalità di contestazione delle eventuali violazioni.

Le società di sharing sottolineano di rispettare già da anni tutti gli obblighi previsti dalla normativa: mezzi assicurati, identificabili tramite GPS e utilizzabili solo attraverso applicazioni che registrano chi li guida.

Perché arriva l'assicurazione

Secondo il legislatore, la nuova Rc servirà a garantire il risarcimento dei danni provocati dai monopattini in caso di incidente. Una misura che nasce dopo il forte aumento dell'utilizzo di questi mezzi e dei sinistri registrati negli ultimi anni.

Resta però il nodo dell'applicazione concreta delle nuove regole. Dal 17 luglio l'assicurazione diventerà obbligatoria, ma finché non saranno chiariti tutti gli aspetti operativi su targhe, caschi e controlli, il rischio è che sulle strade continui a regnare una certa confusione.



