Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
06/07/2026 06:53:00

Meteo Sicilia, oggi 6 luglio: una giornata di caldo sopportabile, finalmente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783314020-0-meteo-sicilia-oggi-6-luglio-una-giornata-di-caldo-sopportabile-finalmente.jpg

La settimana si apre senza colpi di scena dal punto di vista meteorologico. Il lunedì del 6 luglio porta sulla Sicilia una giornata tipicamente estiva, con il sole protagonista su gran parte dell'Isola e un caldo presente ma senza i picchi estremi che hanno caratterizzato altre fasi della stagione.

 

L'alta pressione continua a garantire condizioni di stabilità, pur mostrando qualche lieve cedimento nelle ore pomeridiane, quando potranno formarsi modesti addensamenti nuvolosi sulle aree interne e montuose. Si tratta comunque di fenomeni isolati, senza particolari criticità.

 

Le temperature restano pienamente estive: le massime raggiungeranno i 33 gradi nelle zone di Palermo ed Enna, circa 32 gradi nel Siracusano, 31 gradi nell'area di Catania e valori leggermente più contenuti lungo la fascia tirrenica, con Messina intorno ai 29 gradi. Le minime notturne si manterranno generalmente comprese tra i 20 e i 22 gradi, rendendo le ore serali decisamente più gradevoli.

 

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con qualche rinforzo sul Canale di Sicilia, mentre i mari saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi.

 

Focus sulla provincia di Trapani

 

Anche nel Trapanese sarà una giornata all'insegna della stabilità atmosferica. Su Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e lungo tutta la fascia costiera il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata.

 

Le temperature massime oscilleranno tra 29 e 31 gradi, favorite dalla brezza marina che renderà il caldo più sopportabile rispetto alle aree interne dell'Isola. Nelle zone dell'entroterra belicino si potranno invece raggiungere i 32-33 gradi, con qualche nube in più durante il pomeriggio, ma senza particolari rischi di precipitazioni.

 

Per chi ha scelto il mare, le condizioni saranno favorevoli lungo le coste del Trapanese e verso le Egadi, con venti moderati di maestrale e mare generalmente poco mosso, solo localmente mosso al largo.

In sintesi, quella di oggi sarà una giornata di piena estate siciliana: tanto sole, caldo nella norma e nessun segnale di fenomeni intensi. Un lunedì che lascia spazio alle attività all'aperto, ricordando le consuete precauzioni nelle ore centrali della giornata: bere molta acqua, evitare l'esposizione prolungata al sole tra mezzogiorno e le 16 e proteggersi con cappello e crema solare.









Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783091236-0-marsala-liberi-d-intrecciare-vince-la-festa-regionale-refugee-teams.jpg

Marsala, Liberi D’Intrecciare vince la Festa regionale Refugee Teams

Native | 03/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783072260-0-marsala-alex-britti-alle-cantine-fina-per-kebrillera-2026.jpg

Alex Britti in concerto alle Cantine Fina. Kebrillerà 2026