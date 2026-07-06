A Partanna inaugurata la nuova sede della Protezione Civile

06/07/2026 14:00:00

Partanna compie un passo avanti nel rafforzamento del sistema di gestione delle emergenze. È stata inaugurata la nuova sede del Gruppo comunale di Protezione Civile, ospitata nei locali dell'ex mattatoio comunale, destinata a diventare un presidio operativo a servizio non solo della città, ma dell'intera Valle del Belice.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Francesco Li Vigni e il responsabile del Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Trapani, Antonio Parrinello, che ha consegnato al gruppo un primo mezzo operativo destinato alle attività sul territorio.

La struttura, concessa dal Comune in comodato d'uso gratuito, sarà il quartier generale dei 25 volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile. Il loro compito sarà quello di intervenire nelle situazioni di emergenza, con particolare attenzione alla campagna antincendio estiva, ma anche nelle attività di prevenzione, monitoraggio del territorio e assistenza alla popolazione.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di far crescere progressivamente la sede di contrada Montagna fino a trasformarla in un centro operativo di riferimento per tutto il comprensorio belicino, dotandola di mezzi, attrezzature e spazi adeguati a coordinare gli interventi di protezione civile.

«Con questa inaugurazione colmiamo un vuoto importante per la Valle del Belice», ha dichiarato Antonio Parrinello, evidenziando come fino a oggi quest'area fosse priva di un presidio stabile della Protezione Civile regionale. «Grazie alla collaborazione con il Comune disponiamo di una sede idonea e di un mezzo che consentirà di avviare fin da subito le attività di pattugliamento e di primo intervento».

Soddisfatto anche il sindaco Francesco Li Vigni, che ha definito l'apertura della sede un obiettivo raggiunto dall'amministrazione comunale. «Abbiamo finalmente dotato Partanna di una struttura dedicata alla Protezione Civile, mettendo a disposizione dei volontari spazi adeguati. L'auspicio è che questa realtà possa diventare un vero hub per tutta la Valle del Belice». Il primo cittadino ha inoltre annunciato che il Comune affiderà a breve l'incarico per la redazione del nuovo Piano comunale di Protezione Civile, strumento fondamentale per la gestione delle emergenze e la sicurezza della popolazione.



