Marsala: autocarro con gru si ribalta nei pressi del cavalcavia
Questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro a Marsala, nei pressi del cavalcavia all’incrocio con via Pascasino.
Per cause ancora in corso di accertamento, un autocarro dotato di gru si sarebbe improvvisamente impennato durante le operazioni di lavoro, arrivando a una condizione di semi-ribaltamento.
La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude una possibile manovra errata, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione quanto avvenuto.
Sul posto è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, giunti con un’ambulanza per prestare soccorso. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle condizioni di eventuali persone coinvolte.
L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
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