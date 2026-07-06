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Cronaca

» Incidenti
06/07/2026 09:21:00

Marsala: autocarro con gru si ribalta nei pressi del cavalcavia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/marsala-autocarro-con-gru-si-ribalta-nei-pressi-del-cavalcavia-450.jpg

Questa mattina si è verificato un incidente sul lavoro a Marsala, nei pressi del cavalcavia all’incrocio con via Pascasino.

Per cause ancora in corso di accertamento, un autocarro dotato di gru si sarebbe improvvisamente impennato durante le operazioni di lavoro, arrivando a una condizione di semi-ribaltamento.

 

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude una possibile manovra errata, ma saranno gli accertamenti a stabilire con precisione quanto avvenuto.

 

Sul posto è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, giunti con un’ambulanza per prestare soccorso. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle condizioni di eventuali persone coinvolte.

L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.









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