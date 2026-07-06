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» Dai Comuni
06/07/2026 12:13:00

Marsala, prima seduta del nuovo Consiglio comunale: costituite otto commissioni

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E' in corso la prima seduta del Consiglio comunale di Marsala a Sala delle Lapidi, segnando l’avvio ufficiale della nuova consiliatura. Dopo gli anni di presidenza di Enzo Sturiano, l’aula è ora guidata dal neo eletto presidente Giovanni Maniscalco, che ha aperto i lavori della prima riunione consiliare.

Tra i primi atti approvati la costituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti, che saranno il fulcro dell’attività amministrativa. In totale sono otto le commissioni istituite, ciascuna con competenze specifiche su settori strategici della vita cittadina.

 

Ecco le otto commissioni consiliari e i componenti

La 1ª Commissione – Affari generali e istituzionali, personale, politiche comunitarie, società partecipate è composta da Lillo Gesone, Angela Caradonna, Gabriele Di Pietra, Piero Cavasino, Mario Rodriquez, Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone, Duilio Piccione, Pino Ferrantelli, Francesco Carini e Flavia Sammartano.

La 2ª Commissione – Bilancio, finanze, patrimonio e contenzioso vede la presenza di Marco Confratello, Angela Caradonna, Daniele Bertolino, Mario Rodriquez, Piergiorgio Giacalone, Eleonora Milazzo, Michele Gandolfo, Gaspare Di Girolamo, Francesco Carini, Enzo Sturiano e Flavia Sammartano.

La 3ª Commissione – Lavori pubblici, territorio e ambiente, riserve, igiene urbana ed ecologia è composta da Marco Bonfratello, Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Linda Licari, Piergiorgio Giacalone, Rino Passalacqua, Federica Meo, Pino Ferrantelli, GianPaolo Abrignani, Francesco Carini e Duilio Piccione.

La 4ª Commissione – Attività produttive e sviluppo economico comprende Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Leo Orlando, Mario Rodriquez, Piergiorgio Giacalone, Eleonora Milazzo, Gaspare Di Girolamo, Enzo Sturiano, Gianpaolo Abrignani, Flavia Sammartano e Lele Pugliese.

La 5ª Commissione – Urbanistica, grandi opere, polizia urbana e trasporti è formata da Lillo Gesone, Federica Meo, Gabriele Di Pietra, Daniele Bertolino, Mario Rodriquez, Piero Cavasino, Rino Passalacqua, Enzo Sturiano, Massimo Grillo, Lele Pugliese e Gaspare Di Girolamo.

La 6ª Commissione – Turismo, sport, cultura, scuola e impiantistica sportiva include Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Federica Meo, Daniele Bertolino, Linda Licari, Michele Gandolfo, Pino Ferrantelli, Gianpaolo Abrignani, Lele Pugliese, Duilio Piccione e Massimo Grillo.

La 7ª Commissione – Servizi sociali, decentramento, demografia, lavoro e protezione civile è composta da Federica Meo, Angela Caradonna, Daniele Bertolino, Gabriele Di Pietra, Linda Licari, Michele Gandolfo, Pino Ferrantelli, Massimo Grillo, Lele Pugliese e Duilio Piccione.

Infine, l’8ª Commissione – Trasparenza, legalità e accesso agli atti amministrativi vede la presenza di Angela Caradonna, Leo Orlando, Linda Licari, Eleonora Milazzo, Michele Gandolfo, Rino Passalacqua, Gaspare Di Girolamo, Flavia Sammartano, Gianpaolo Abrignani, Francesco Carini ed Enzo Sturiano.









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