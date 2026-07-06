Marsala, dopo un mese e mezzo il consiglio comunale inizia a lavorare. Oggi la prima seduta "operativa"
Si riunisce questa mattina, lunedì 6 luglio, alle 10, il Consiglio comunale di Marsala presieduto da Giovanni Maniscalco. È la seconda seduta a Palazzo VII Aprile dopo quella di insediamento del 25 giugno, con il giuramento dei consiglieri e l’elezione del presidente e del vicepresidente.
A un mese e mezzo dalle elezioni amministrative, il Consiglio comunale può dunque iniziare la sua attività ordinaria.
All’ordine del giorno ci sono la nomina degli scrutatori, la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti e la costituzione delle commissioni consiliari permanenti.
Tra i punti in discussione anche l’adesione alla rottamazione quinquies, prevista dalla normativa nazionale, e tre riconoscimenti di debiti fuori bilancio.
Il Consiglio sarà poi chiamato ad approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025, uno degli atti contabili più importanti per l’attività amministrativa dell’ente.
La seduta si chiuderà con il punto dedicato alle comunicazioni.
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