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» Dai Comuni
06/07/2026 00:27:00

Marsala, da oggi tolleranza zero per chi posteggia durante la pulizia delle strade

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-07-2026/marsala-da-oggi-tolleranza-zero-per-chi-posteggia-durante-la-pulizia-delle-strade-450.jpg

Parcheggiare dove non si può, negli orari dedicati alla pulizia delle strade, rischierà di costare caro. Il Comune di Marsala annuncia infatti un giro di vite sui controlli contro le auto lasciate in sosta nonostante i divieti temporanei, una situazione che da tempo impedisce agli operatori ecologici di completare regolarmente lo spazzamento delle vie cittadine.

 

A partire da oggi, lunedì, la Polizia Municipale intensificherà i controlli nelle strade interessate dal servizio di pulizia svolto da Formula Ambiente. L'obiettivo è garantire che gli operatori possano effettuare lo spazzamento senza ostacoli, migliorando il decoro urbano e l'igiene delle strade.

 

Secondo quanto comunica il Comune, il problema è rappresentato dal mancato rispetto della segnaletica che indica i giorni e gli orari di divieto di sosta istituiti proprio per consentire la pulizia delle carreggiate. La presenza di auto parcheggiate impedisce infatti ai mezzi e agli operatori di intervenire in modo efficace, lasciando interi tratti di strada sporchi.

 

Per questo motivo, da oggi scatteranno verifiche più frequenti da parte degli agenti della Polizia Municipale. Nei casi previsti sarà utilizzato anche il servizio di rimozione forzata dei veicoli, oltre alle sanzioni previste dal Codice della strada.

 

L'invito dell'amministrazione comunale agli automobilisti è quello di prestare attenzione alla segnaletica presente nelle vie interessate dal servizio di spazzamento, evitando così multe, carro attrezzi e, soprattutto, contribuendo a mantenere più pulita la città.

 

 

 

 

 

 

 

 

 









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