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» Dai Comuni
06/07/2026 09:59:00

Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida è il meno amato d'Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325163-0-il-sindaco-di-trapani-giacomo-tranchida-e-il-meno-amato-d-italia.jpg

Giacomo Tranchida torna a essere il sindaco meno apprezzato d'Italia. Il Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore, realizzato da Noto Sondaggi, colloca il primo cittadino di Trapani all'ultimo posto della classifica nazionale dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Con un indice di gradimento del 38%, Tranchida chiude la graduatoria al 92° posto, perdendo 4,5 punti rispetto al consenso ottenuto il giorno della sua elezione.

 

È un ritorno in fondo alla classifica. Lo scorso anno, infatti, l'ultima posizione era stata occupata dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, mentre nel 2024 era già stato Tranchida a indossare la "maglia nera". Il Sole 24 Ore sottolinea proprio come il sindaco di Trapani abbia "restituito" l'ultimo posto al collega palermitano, che nel frattempo ha recuperato consenso.

 

Trapani chiude la classifica

 

Secondo il Governance Poll, il gradimento di Tranchida si ferma al 38%, uno dei pochi sindaci italiani sotto la soglia del 40%. Il confronto con il risultato elettorale evidenzia una flessione di 4,5 punti, dato che lo colloca in fondo alla graduatoria nazionale.

L'indagine misura il consenso attuale dei primi cittadini chiedendo agli elettori se, potendo tornare oggi alle urne, voterebbero nuovamente il sindaco in carica.

 

Lagalla recupera undici posizioni

 

Scenario diverso a Palermo. Roberto Lagalla sale al 73° posto con un indice di gradimento del 50%, in crescita di 2,4 punti rispetto al giorno dell'elezione. Un risultato che gli consente di allontanarsi dall'ultima posizione occupata nel Governance Poll dello scorso anno e di risalire di undici posti nella classifica nazionale.

 

Messina tra le sorprese

 

Tra i sindaci siciliani spicca invece il risultato di Federico Basile, primo cittadino di Messina, che conquista il quinto posto nazionale con il 62% dei consensi. È uno dei balzi più significativi dell'anno: rispetto alla precedente rilevazione guadagna 12 punti percentuali, confermandosi tra gli amministratori più apprezzati del Paese.

 

In testa Firenze

 

La classifica 2026 è guidata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, prima con il 66% del gradimento. Sul podio anche Marco Fioravanti (Ascoli Piceno, 65%) e Gaetano Manfredi (Napoli, 64%).

 

Come funziona il Governance Poll

 

Il Governance Poll del Sole 24 Ore è realizzato annualmente da Noto Sondaggi. Agli intervistati viene chiesto se, nel caso di nuove elezioni comunali, voterebbero ancora l'attuale sindaco. Il risultato viene poi confrontato con il consenso ottenuto dal primo cittadino al momento dell'elezione, così da misurare l'andamento del gradimento nel corso del mandato. L'edizione 2026 è stata condotta tra aprile e giugno su un campione di mille elettori per ciascuna Regione e di 600 per ogni Comune capoluogo.









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