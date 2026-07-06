Torretta Granitola, cinque tramonti d’estate con libri e musica

06/07/2026 08:56:00

Cinque serate con libri, autori, letture e musica davanti al mare.

Torretta Granitola ospita dal 10 luglio al 21 agosto la rassegna letteraria estiva “I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare”, promossa dal Comune di Campobello di Mazara.

Gli incontri si terranno nella piazzetta di Torretta Granitola, sempre alle 20.30. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Libri nella borgata marinara

La rassegna nasce da un’idea della nuova assessora alla Cultura, Bia Cusumano, che a Campobello di Mazara intende portare l’esperienza del PalmosaFest di Castelvetrano.

La scelta di Torretta Granitola non è casuale. La borgata marinara diventa il luogo in cui la letteratura incontra il ritmo lento dell’estate, con appuntamenti pensati per residenti, villeggianti e lettori.

Non solo presentazioni di libri, quindi, ma serate costruite con dialoghi, letture ed esecuzioni musicali.

Il calendario degli incontri

Si comincia venerdì 10 luglio con l’inaugurazione della rassegna e l’incontro con Antonella Marascia.

Il secondo appuntamento è venerdì 24 luglio con Francesca Letizia Piccione.

Martedì 28 luglio sarà ospite il professor Giorgio Battistella, cultore della “Divina Commedia”, con un incontro dedicato al “Viaggio di Ulisse” dal canto XXVI dell’Inferno, in dialogo con don Nicola Patti.

La rassegna proseguirà venerdì 7 agosto con Giuseppina Biondo.

Gran finale venerdì 21 agosto con Rosaria Maria Marino.

Giornalisti, letture e musica

A condurre gli incontri saranno i giornalisti Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano.

Le serate saranno accompagnate dalle esecuzioni canore dei ragazzi di MusicArtCulture, dei tenori Maurizio Indelicato e Gianni Raineri e della soprano Antonella Marino, con il maestro Franco Giacomarro.

Le letture saranno affidate a Francesco Caronna e Francesca Marino.

Il sostegno alla lettura

Per finanziare la rassegna, il Comune utilizza i fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica destinati agli enti locali impegnati nella promozione della lettura e in possesso della qualifica di “Città che legge”, riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’assessora Bia Cusumano parla di un primo passo per mettere la cultura al centro dell’azione amministrativa e mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale.

“Torretta è per tanti un luogo del cuore”, sottolinea Cusumano, che annuncia anche un nuovo festival del libro e della letteratura in programma in autunno: si chiamerà “CusaFest”.

L’assessora ringrazia inoltre il deputato regionale Giuseppe Bica, componente della commissione Cultura all’Ars, per il lavoro sullo stanziamento dei fondi destinati alla promozione della lettura.

Le date da segnare

La rassegna “I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare” si terrà il 10, 24 e 28 luglio, il 7 e il 21 agosto.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 20.30 nella piazzetta di Torretta Granitola.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



