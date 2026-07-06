Salemi accende l'estate: arrivano Fabio Concato e Francesca Michielin, due mesi di eventi

06/07/2026 21:43:00

Fabio Concato e Francesca Michielin saranno tra i protagonisti dell'estate 2026 di Salemi. Musica d'autore, teatro, jazz, folklore, libri, archeologia, tradizioni popolari e sapori del territorio: dal 4 luglio al 4 settembre torna "Salemi d'Estate", il cartellone promosso dagli assessorati alle Culture e allo Sport, Turismo e Spettacolo, con il patrocinio della Regione Siciliana, del Libero Consorzio di Trapani e di numerosi enti culturali.

Un programma che punta a trasformare il borgo per due mesi in un grande palcoscenico diffuso, con appuntamenti nelle piazze, al Castello Normanno-Svevo, nel centro storico, al Teatro del Carmine e nei siti archeologici del territorio.

I grandi concerti

Tra gli eventi più attesi spiccano i concerti di due nomi molto amati della musica italiana.

Il 1° agosto salirà sul palco di Piazza Alicia Francesca Michielin, impegnata con il suo "Summer Tour".

Il 18 agosto, sempre in Piazza Alicia, sarà invece la volta di Fabio Concato, protagonista del tour "Altro di me", che porterà a Salemi il suo repertorio fatto di grandi classici e canzoni senza tempo.

Un cartellone tra musica, teatro e tradizioni

L'inaugurazione è fissata per sabato 4 luglio con lo spettacolo di danza "Sciroccu".

Tra gli appuntamenti principali figurano:

il Salìber Fest , dedicato ai libri e alla promozione della lettura;

, dedicato ai libri e alla promozione della lettura; il Festival Jazz "Welcome Back Tony Scott" ;

; il Festival Internazionale del Folklore , dedicato ad Alberto Favara;

, dedicato ad Alberto Favara; la rassegna teatrale Carminalia ;

; la Sagra della Busiata nel Borgo ;

; La Notte del Gelato ;

; il Palio delle Contrade e le Salemiadi.

Spazio anche ai trekking archeologici nei siti di San Miceli, Monte Polizo e Mokarta, ai laboratori culturali, agli spettacoli itineranti e alle tradizionali feste religiose che accompagneranno il finale dell'estate.

Due mesi per vivere il borgo

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è coinvolgere residenti e visitatori con un calendario capace di unire cultura, spettacolo, turismo e valorizzazione del territorio.

Gli eventi si svolgeranno tra Piazza Alicia, il Castello Normanno-Svevo, il Centro Storico, Piazza Libertà, il Teatro del Carmine e le aree archeologiche, offrendo occasioni diverse per famiglie, giovani, turisti e appassionati di musica, teatro, storia ed enogastronomia.

Come sempre, il calendario potrà subire variazioni organizzative e alcuni eventi prevedono una programmazione specifica o biglietto d'ingresso.



