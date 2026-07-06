Trapani, i Carabinieri intervengono in Piazzale Ilio

6 Luglio: i 250 anni degli Usa, Trump contro Meloni, il concerto di Ultimo

E' il 6 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • A Washington Trump ha tenuto un grande discorso per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. «Siamo la Nazione più...