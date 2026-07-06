Trapani, i Carabinieri intervengono in Piazzale Ilio

Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Trapani a Piazzale Ilio, area spesso segnalata spesso da Tp24 per la presenza di giovani su ciclomotori e motocicli che effettuano manovre pericolose.
Il servizio rientra nelle attività di controllo del territorio ed è stato svolto anche in seguito alle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nel corso dei controlli sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di quasi 3 mila euro. Tra le contestazioni figurano modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli, mancato uso del casco e manovre pericolose, come il sollevamento della ruota anteriore del motociclo.
Parallelamente, i Carabinieri hanno effettuato verifiche anche per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In questo ambito, a una persona sono state elevate, in tre diverse circostanze, tre sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 4.600 euro.
I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, considerata l’elevata affluenza nell’area di Piazzale Ilio, punto di interscambio molto utilizzato anche dai turisti che arrivano a Trapani nel periodo estivo.