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Cronaca
06/07/2026 12:41:00

Trapani, i Carabinieri intervengono in Piazzale Ilio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783334748-0-trapani-controlli-dei-carabinieri-a-piazzale-ilio-multe-per-quasi-3-mila-euro.jpg

Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Trapani a Piazzale Ilio, area spesso segnalata spesso da Tp24  per la presenza di giovani su ciclomotori e motocicli che effettuano manovre pericolose.

 

Il servizio rientra nelle attività di controllo del territorio ed è stato svolto anche in seguito alle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

 

Nel corso dei controlli sono state elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di quasi 3 mila euro. Tra le contestazioni figurano modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli, mancato uso del casco e manovre pericolose, come il sollevamento della ruota anteriore del motociclo.

 

Parallelamente, i Carabinieri hanno effettuato verifiche anche per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In questo ambito, a una persona sono state elevate, in tre diverse circostanze, tre sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 4.600 euro.

 

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, considerata l’elevata affluenza nell’area di Piazzale Ilio, punto di interscambio molto utilizzato anche dai turisti che arrivano a Trapani nel periodo estivo.









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