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Cronaca
06/07/2026 16:31:00

Lo sceicco del Qatar, neo proprietario di Villa Certosa, arriva a Trapani con il suo Al Mirqab

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/lo-sceicco-del-qatar-neo-proprietario-di-villa-certosa-arriva-a-trapani-con-il-suo-al-mirqab-450.jpg

Tamim bin Hamad Al Thani, lo sceicco del Qatar ha scelto Trapani come nuova tappa della sua crociera nel Mediterraneo. L'emiro del Qatar, da poco nuovo priprietario di Villa Certosa in Sardegna, è arrivato nel capoluogo a bordo del suo imponente mega yacht Al Mirqab, dopo aver navigato lungo la Costiera Amalfitana. 

L'arrivo dell'imbarcazione non è passato inosservato. 

 

Tamim bin Hamad Al Thani è una delle personalità più influenti del Medio Oriente. Salito al trono del Qatar nel 2013, negli ultimi anni ha consolidato la presenza del suo Paese negli investimenti internazionali, soprattutto nei settori dello sport, è proprietario del Paris Saint German  e fondatore della tv araba Al Jazeera, oltre che della finanza e del real estate.

 

L'arrivo a Trapani avviene, come dicevamo pochi giorni da un'importante operazione immobiliare che lo vede protagonista. Attraverso una società riconducibile alla sua famiglia, è stata infatti acquisita Villa Certosa, la storica residenza in Costa Smeralda appartenuta a Silvio Berlusconi. Secondo le indiscrezioni, il valore dell'operazione si aggira intorno ai 350 milioni di euro.

 

La presenza dell'emiro nel porto di Trapani sta richiamando l'attenzione di cittadini e turisti, incuriositi da uno degli yacht privati più grandi e lussuosi al mondo. 

 

 

 

 









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