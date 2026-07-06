Droga, furti, guida pericolosa. Sei mesi di controlli dei Carabinieri in provincia di Trapani: il bilancio

06/07/2026 15:53:00

Due persone arrestate, 87 denunciate e oltre 1.500 soggetti controllati. È il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti dall’inizio dell’anno dal Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani.

Le attività sono state effettuate in aggiunta ai normali servizi istituzionali, con un potenziamento di uomini e mezzi nelle aree considerate più sensibili, soprattutto nei fine settimana e durante i ponti festivi. I controlli rientrano anche nelle indicazioni emerse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Tra le 87 persone denunciate, 8 sono accusate di furto, di cui 6 per furto aggravato di energia elettrica e una per furto su autovettura. Cinque le denunce per detenzione illecita di stupefacenti: nel corso delle attività sono state sequestrate 11 dosi di hashish, per 28 grammi complessivi, 14 dosi di marijuana, per 21 grammi, e 3 dosi di crack, per 3 grammi.

Sei persone sono state denunciate per evasione dagli arresti domiciliari, 17 per guida senza patente, 13 per guida in stato di ebbrezza e 5 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Altre 11 persone sono state denunciate per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. I militari hanno sequestrato tre coltelli, una mazza e un manganello in legno.

Otto denunce riguardano violazioni di provvedimenti disposti dall’autorità: tra queste, falsità materiale, violazione colposa dei doveri di custodia di beni sottoposti a sequestro, violazione del Dacur e inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Altre 11 persone sono state denunciate per essersi rifiutate di sottoporsi agli accertamenti con etilometro.

Complessivamente, i Carabinieri hanno controllato oltre 1.500 persone e 856 veicoli. Sono inoltre 53 i soggetti segnalati alla Prefettura di Trapani come assuntori di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di droga per uso personale.

I risultati dei controlli straordinari si aggiungono a quelli ottenuti nell’ambito dell’attività ordinaria svolta in tutta la provincia per la prevenzione e repressione dei reati.



