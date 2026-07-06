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Cultura

» Cose di musica
06/07/2026 17:17:00

Trapani, concerto alla Chiesa Valdese con Duo Syncopations e Coretto Informale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783351125-0-trapani-concerto-alla-chiesa-valdese-con-duo-syncopations-e-coretto-informale.jpg

Otto canzoni, sei lingue, due secoli di musica.

Mercoledì 8 luglio, alle 19.30, la Chiesa Valdese di Trapani, in via Orlandini, ospiterà il concerto del Duo Syncopations e del Coretto Informale diretto da Gianluca Fiusco.

L’ingresso è libero.

L’iniziativa è promossa dal Laboratorio delle Utopie, in collaborazione con la Chiesa Evangelica Valdese di Trapani e Marsala.

Un viaggio musicale tra lingue e culture

Il programma attraversa repertori, paesi e tradizioni diverse.

Si parte da Schubert e si arriva all’Avana di Silvio Rodríguez. Si passa dal Venezuela di Alí Primera al canto popolare tedesco, da Liverpool con i Beatles alla Grecia di Mikis Theodorakis.

Un percorso che non cerca una lingua unica, ma mette in scena le differenze, lasciando a ogni brano la propria voce, il proprio suono e la propria storia.

La musica diventa così un modo per attraversare confini geografici e culturali, tenendo insieme canzoni nate in epoche e contesti molto lontani tra loro.

Il concerto nella chiesa di via Orlandini

La scelta della Chiesa Valdese dà alla serata un significato particolare.

Il concerto si svolgerà in uno spazio raccolto, legato alla parola, all’ascolto e alla libertà di espressione. Un luogo adatto a un repertorio che parla di memoria, resistenza, disillusione, pensiero libero e dialogo tra culture.

“Sono ormai più di due anni che il coro, e ora anche il duo, propongono un repertorio molto inusuale in questo territorio”, spiega Georgia Betz, responsabile delle attività culturali della Chiesa Valdese e segretaria del Consiglio di Chiesa.

“La risposta del pubblico ci ha finora incoraggiato a osare. Perciò tutti e tutte sono benvenuti”.

L’appuntamento è mercoledì 8 luglio, alle 19.30, nella Chiesa Valdese di Trapani, in via Orlandini. Ingresso libero.









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