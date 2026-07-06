Alcamo, Sicilia Jazz On Tour al Collegio dei Gesuiti con Brandi e Mammola

06/07/2026 18:24:00

Sicilia Jazz On Tour torna ad Alcamo con un concerto per mandolino e chitarra nel cuore del centro storico.

L’appuntamento è martedì 7 luglio, alle 21.30, nell’atrio del Collegio dei Gesuiti. Sul palco saliranno Alfonso Brandi alla chitarra e Francesco Mammola al mandolino, per una serata a ingresso gratuito organizzata in collaborazione con il Comune di Alcamo.

Il concerto rientra nel percorso del Sicilia Jazz Festival, ideato da Ignazio Garsia, fondatore e presidente dell’Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group, che sta portando la musica in diverse città dell’Isola.

Mandolino e chitarra tra Mediterraneo e jazz

Il duo Brandi-Mammola propone un repertorio costruito sull’incontro tra generi e tradizioni.

Il mandolino e la chitarra, strumenti legati all’identità musicale italiana, vengono portati dentro un viaggio che attraversa musica classica, jazz, repertorio popolare e sonorità contemporanee.

L’idea è creare un ponte musicale tra il Mediterraneo e il mondo, lavorando sulla versatilità dei due strumenti e sulla loro capacità di dialogare con linguaggi diversi.

I musicisti

Francesco Mammola è considerato tra i mandolinisti più apprezzati a livello internazionale. Nel suo percorso ha collaborato con orchestre di rilievo e con artisti del panorama pop, portando il mandolino in contesti musicali molto diversi.

Alfonso Brandi è un chitarrista dalla forte versatilità, vincitore di concorsi nazionali e internazionali. Il suo repertorio unisce musica classica, popolare e contemporanea.

Ad Alcamo i due musicisti proporranno un concerto pensato per valorizzare l’intesa tra mandolino e chitarra, con brani virtuosistici e passaggi più narrativi.



