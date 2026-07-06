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Cittadinanza
06/07/2026 20:00:00

Marsala: ecco in che condizioni si trova la Fontana di Leo in via Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/marsala-ecco-in-che-condizioni-si-trova-la-fontana-di-leo-in-via-trapani-450.jpg

Versa in condizioni di evidente degrado la Fontana di Leo, struttura che dà il nome all’omonima contrada di Marsala e che risulta trascurata e bisognosa di interventi di manutenzione.

 

A riportare l’attenzione sulla situazione è stato Totò Calamia, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato un messaggio corredato da una segnalazione diretta sullo stato del sito. “Scusate quando passo in via Trapani e vedo la Fontana di Leo in questo stato non ce la faccio a vedere lo stato di abbandono della fontana che dà il nome alla contrada ridotta in questo stato. Bisogna intervenire al più presto!!”, ha scritto.

 

La Fontana di Leo, che rappresenta un elemento identitario per la contrada, appare oggi in condizioni tali da sollevare preoccupazione tra residenti e frequentatori della zona, che chiedono un intervento di recupero e valorizzazione.

 

 

 

 



Cittadinanza | 2026-07-05 17:56:00
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