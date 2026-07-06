Marsala 1912: il mercato decolla con La Piana - Si attende la firma di Manfrè

06/07/2026 07:30:00

Il Marsala 1912 apre ufficialmente i cantieri per la nuova stagione e lo fa con un mercato che ha già infiammato le ambizioni della tifoseria. Il primo grande colpo è Calogero La Piana. Il metronomo, protagonista assoluto della cavalcata vincente del Licata nell'ultimo campionato, ha firmato per il Marsala. Un innesto di classe cristallina, caldamente voluto da Mister Vincenzo Giannusa, che va a rinforzare un centrocampo che punta a dettare legge in tutto il girone A. Non solo nuovi arrivi. Il club ha ufficializzato la permanenza di Lorenzo Galfano, laterale offensivo che ha scelto di restare in maglia azzurra per inseguire il sogno della scalata verso le serie superiori. Parallelamente, le attenzioni del DS Schio sono rivolte al reparto avanzato, è attesa nelle prossime ore la firma del bomber Vincenzo Manfrè. Il suo arrivo a Capo Boeo rappresenterebbe la chiusura di un cerchio, garantendo alla squadra una garanzia realizzativa che la renderebbe, di fatto, la favorita assoluta del torneo. L'entusiasmo della società è condiviso dai protagonisti in campo. Calogero La Piana, al momento della firma, non ha nascosto l'emozione per l'approdo in azzurro, ricordando i suoi trascorsi da avversario al "Nino Lombardo Angotta":

"Ricordo ancora l’impatto con il pubblico del Lombardo Angotta quando venni qui da avversario con il Licata: quegli spalti mi impressionarono profondamente. È proprio grazie alla spinta di questa tifoseria che si possono raggiungere traguardi importanti. Il progetto della società, che vuole scalare le categorie, mi ha appassionato fin da subito. Non vedo l’ora di iniziare la dura routine della preparazione fisica in vista della Coppa Italia. Inoltre, ritrovare Pietro Balistreri, con cui ho giocato anni fa nel Favara, è per me un motivo di grande motivazione".

Credit: Ssd Marsala 1912



