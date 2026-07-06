Via d'Amelio: ecco le iniziative a Palermo per il 34° anniversario

06/07/2026 12:00:00

Palermo si prepara a ricordare il 34° anniversario della strage di via D’Amelio, l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Dal 17 al 19 luglio è in programma un articolato calendario di iniziative promosso dal Movimento Agende Rosse, dedicato alla memoria delle vittime e alla ricerca della verità sulle stragi di mafia.

Il programma, ancora in fase di aggiornamento, prevede tre giornate di incontri, dibattiti, presentazioni di libri, proiezioni e momenti di riflessione che coinvolgeranno cittadini, associazioni, magistrati e realtà giovanili.

Si partirà venerdì 17 luglio con un appuntamento alla Casa di Paolo, nel quartiere Kalsa, dove si celebrerà l’undicesimo anniversario dell’apertura del centro in via della Vetriera. La giornata includerà anche attività sportive e la presentazione del libro “La Casa di Paolo. I picciriddi della Kalsa e l’amore che cambia i destini” di Roberta Gatani.

Sabato 18 luglio sarà invece dedicato a una serie di incontri culturali. In mattinata è prevista la proiezione del docufilm “Solo Cinquantasette giorni” di Gianni Molica. Nel pomeriggio verrà presentato il volume “Fuori la mafia dallo Stato. Un’agenda rossa nel cuore”, curato da Salvatore Borsellino e Cristina Pacella. A seguire, ai Cantieri Culturali alla Zisa, spazio al libro “Stato-mafia – La guerra dei trent’anni”, con la partecipazione degli autori e di esponenti del mondo della magistratura.

Il momento centrale delle commemorazioni sarà domenica 19 luglio in via D’Amelio, luogo dell’attentato. Durante la giornata si alterneranno testimonianze, interventi istituzionali, spettacoli teatrali e contributi di associazioni e realtà civiche impegnate nella memoria.

Alle 16.58, ora esatta dell’esplosione del 1992, è previsto il tradizionale minuto di silenzio, accompagnato dalla lettura della poesia “Giudice Paolo” in ricordo di Borsellino e degli agenti della scorta.



