Trapani, Marina Maltese alla guida del Rotary Club Trapani Erice

05/07/2026 15:32:00

È dal quartiere di S. Giuliano che il Rotary Club Trapani Erice vuole misurare la propria capacità di incidere sul territorio, trasformando il tradizionale cambio di presidenza in un impegno concreto verso la comunità.

Il motto scelto per il nuovo anno sociale è "Creiamo impatto duraturo", in linea con il tema internazionale del Rotary, che invita i club a realizzare progetti capaci di lasciare benefici concreti e permanenti nelle comunità. Per il club trapanese questo principio prenderà forma nel progetto B.U.I.L.D. (Base Urbana di Inclusione, Lavoro e Dialogo), un programma che interesserà proprio il quartiere di San Giuliano con iniziative dedicate all'inclusione sociale, al sostegno del lavoro e alla costruzione di spazi di confronto tra cittadini.

Nella cornice di Villa Favorita si è svolta, lo scorso 2 luglio, la cerimonia del "Passaggio della Campana", il rito che apre il nuovo anno rotariano e che ha visto l'insediamento della nuova presidente, Marina Maltese. Alla serata hanno preso parte il Board Director Massimo Ballotta, il Past District Governor Goffredo Vaccaro e i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Trapani ed Erice, a conferma del rapporto di collaborazione che il club mantiene con le amministrazioni locali.

Nel suo discorso di insediamento, Marina Maltese ha richiamato il valore dell'identità rotariana e della continuità con la storia del club.

"È fondamentale riscoprire e valorizzare l'importanza dell'appartenenza e la storia di questo club. Le nostre radici sono la forza propulsiva per le sfide che ci attendono", ha dichiarato, indicando nella memoria e nel senso di appartenenza gli strumenti per affrontare le nuove sfide.

Il Rotary Club Trapani Erice, fondato oltre mezzo secolo fa, rappresenta una delle realtà di service più radicate del territorio.

Negli anni, ha promosso campagne di prevenzione sanitaria, progetti nelle scuole, iniziative solidali e interventi a favore delle fasce più fragili, collaborando con enti pubblici, associazioni e istituzioni. Anche negli ultimi mesi il club è stato protagonista di attività dedicate ai giovani e alla prevenzione, confermando una vocazione orientata al servizio della comunità.

Ad affiancare Marina Maltese sarà un direttivo composto dalla past president Patrizia Barbera, dal vicepresidente Carmelo Pizzitola, dal segretario Michele Gerardi, dal tesoriere Agostino Fontana, dal prefetto Teresa Albanese e dai consiglieri Luigi Fasoni, Valentina Rallo, Salvatore Martinico e Michele Riccobene.

L'obiettivo, adesso, è trasformare un motto in risultati tangibili.

Perché, nel mondo del Rotary, il passaggio della campana non segna soltanto l'avvicendamento di una presidenza: è il momento in cui un programma di idee deve diventare servizio concreto per il territorio.



