Pantelleria capitale del Mediterraneo. Si chiude oggi la rassegna che porta sull'isola il dibattito nazionale

05/07/2026 12:17:00

Per tre giorni Pantelleria ha smesso di essere soltanto una delle mete più affascinanti del Mediterraneo per trasformarsi in un luogo di confronto politico, culturale e geopolitico. Si conclude oggi, 5 luglio, "Pantelleria – Mediterraneo d'Autore", la manifestazione ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana che ha richiamato sull'isola ministri, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, analisti e protagonisti della vita pubblica italiana.

Il messaggio che emerge dalla rassegna è chiaro: Pantelleria non vuole essere considerata una periferia, ma un osservatorio privilegiato da cui leggere le grandi trasformazioni del Mediterraneo, dell'Europa e dell'Africa.

La Russa: "Pantelleria sia il fulcro della vocazione mediterranea dell'Italia"

La manifestazione si è aperta venerdì sera all'Hangar Nervi del Distaccamento Aeroportuale dell'Aeronautica Militare con l'intervista al presidente del Senato, Ignazio La Russa, condotta da Myrta Merlino e dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario.

Nel suo intervento La Russa ha auspicato che la manifestazione rappresenti «un colpo di tamburo» capace di richiamare l'attenzione sulla centralità del Mediterraneo per l'Italia.

«Se l'Italia ha una vocazione mediterranea, Pantelleria deve esserne il fulcro», ha affermato, indicando nell'isola uno dei luoghi simbolo della presenza italiana nel Mediterraneo.

L'intervista ha toccato anche temi di politica nazionale. Sul Quirinale, La Russa ha escluso qualsiasi ambizione personale: «Non mi piacerebbe fare il Presidente della Repubblica». Ha quindi rilanciato la necessità di una nuova legge elettorale «per evitare il pareggio» e ha affrontato diversi argomenti, dalla governance della Rai alle prospettive del centrodestra, fino alla politica estera e al ruolo dell'Italia nello scenario internazionale.

Piantedosi: "Pantelleria è al centro del Mediterraneo"

La seconda giornata ha avuto come ospite principale il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, protagonista di un confronto dedicato ai temi della sicurezza, dell'immigrazione e della cooperazione internazionale.

Piantedosi ha definito Pantelleria «un luogo straordinario perché al centro del Mediterraneo», ribadendo la posizione strategica dell'isola nello scenario geopolitico attuale.

Il ministro ha inoltre smentito le indiscrezioni su un possibile incarico europeo.

«È assoluta fantasia parlare di un mio ruolo in Europa», ha dichiarato, aggiungendo che al termine dell'esperienza di governo tornerà al proprio ruolo di prefetto.

Sul tema dell'immigrazione ha richiamato anche le recenti parole di Papa Leone XIV.

«Aprire le porte significa farlo in maniera sostenibile e regolata», ha spiegato, sottolineando che il Governo considera fondamentale coniugare accoglienza e gestione ordinata dei flussi migratori.

Piantedosi ha inoltre ricordato la recente missione istituzionale in Somalia e Kenya, evidenziando come il rafforzamento dei rapporti con i Paesi africani rappresenti una scelta strategica anche per affrontare le dinamiche migratorie.

Giornalisti, studiosi e istituzioni a confronto

La seconda giornata ha visto alternarsi numerosi protagonisti del dibattito pubblico italiano: Peter Gomez, Gianluigi Nuzzi, Antonio Caprarica, Lucio Caracciolo, Cecilia Sala, Alessandra Ghisleri, Francesco Boccia, Giovanni Pitruzzella, Gianluca Ansalone, Gaetano Galvagno, Nunzia De Girolamo, Claudio Corbino, Tommaso Cerno, Valentino Catricalà, Simonetta Giordani, Antonio Martini e Michelangelo Pistoletto.

I panel hanno affrontato questioni che spaziano dalla sicurezza internazionale alla diplomazia, dal ruolo delle isole nel Mediterraneo ai nuovi equilibri geopolitici, fino al rapporto tra informazione, democrazia e libertà.

Più volte è stato richiamato anche il messaggio lanciato da Papa Leone XIV sulla necessità di costruire un mondo capace di mettere al centro la dignità della persona.

Pantelleria laboratorio del Mediterraneo

Per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio D'Ancona la rassegna rappresenta un tassello di una strategia più ampia: far riconoscere Pantelleria come luogo di riflessione permanente sui temi del Mediterraneo.

L'obiettivo è superare l'idea dell'isola come territorio marginale e valorizzarne invece la posizione tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Una visione che richiama anche le questioni concrete delle isole minori: continuità territoriale, sanità, trasporti, istruzione, infrastrutture e sviluppo economico, temi che

rimangono centrali per garantire pari opportunità ai cittadini.

L'identità dell'isola passa anche dal vino

La prima giornata si era conclusa nella cantina Donnafugata, che ha aperto le proprie porte agli ospiti della manifestazione con un percorso dedicato alla storia vitivinicola dell'isola e alla valorizzazione del suo patrimonio agricolo e culturale.

Un momento simbolico che ha legato il dibattito istituzionale all'identità più autentica di Pantelleria, fatta di paesaggio, viticoltura eroica e tradizioni.

Con gli appuntamenti conclusivi di oggi, "Pantelleria – Mediterraneo d'Autore" chiude la sua edizione 2026 lasciando un messaggio preciso: il Mediterraneo non è soltanto un confine geografico, ma uno spazio politico, culturale ed economico nel quale Pantelleria rivendica un ruolo sempre più centrale.



