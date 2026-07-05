Palermo, uomo ucciso a coltellate

05/07/2026 14:22:00

Un uomo di 68 anni è stato ucciso oggi, 5 luglio, a Palermo al culmine di una violenta lite scoppiata in un condominio della zona della Fiera del Mediterraneo.

L'omicidio è avvenuto in via Sampolo, dove sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli artificieri.

Secondo le prime informazioni, il delitto sarebbe maturato al termine di una discussione tra condomini, nata probabilmente per futili motivi. La vittima è stata colpita mortalmente con un'arma da taglio.

Dopo l'aggressione, il presunto autore del delitto si sarebbe barricato all'interno della propria abitazione, rendendo necessario un massiccio intervento delle forze dell'ordine.

Durante le operazioni è stata inoltre rilevata una fuga di gas all'interno della palazzina. Per motivi di sicurezza gli appartamenti sono stati evacuati e via Sampolo è stata chiusa al traffico mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti e tutti gli elementi utili a chiarire le circostanze dell'omicidio.

L'identità della vittima non è stata ancora resa nota. Seguiranno aggiornamenti.



