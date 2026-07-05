Ad Alcamo tornano le auto d'epoca con la "Notturna Alcamese"

05/07/2026 08:00:00

È tutto pronto ad Alcamo per la “Notturna Alcamese – Castello dei Conti di Modica 2026”, manifestazione che unisce sport automobilistico, turismo e cultura, organizzata dal Veteran Car Club Panormus in collaborazione con la Scuderia del Castello di Alcamo, e valida per il Campionato Sociale 2026.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio, con partenza dalla suggestiva Piazza Ciullo e dallo scenario del Castello dei Conti di Modica, uno dei simboli storici della città.

Il fascino della regolarità

La Notturna Alcamese non è una semplice sfilata di auto storiche, ma una vera competizione di regolarità, disciplina in cui non conta la velocità ma la precisione assoluta nel rispetto dei tempi prestabiliti.

Un formato che esalta la sintonia tra pilota e navigatore, richiedendo concentrazione, tecnica e capacità di interpretare il percorso con rigore millimetrico. Un aspetto che rende la gara una delle espressioni più raffinate del motorismo storico.

Un evento tra cultura e turismo

Il programma prenderà avvio nel pomeriggio con le verifiche dei concorrenti e la consegna del road book, ma anche con un momento dedicato alla scoperta del patrimonio locale: i partecipanti potranno infatti visitare il Castello dei Conti di Modica, cuore storico e identitario di Alcamo.

Un’iniziativa che conferma la volontà degli organizzatori di andare oltre l’aspetto sportivo, integrando la passione per i motori con la promozione culturale del territorio.

Partenza nel segno della tradizione

Alle 17:30, il classico “via” darà ufficialmente inizio alla manifestazione. Gli equipaggi, a bordo di auto storiche e moderne sportive, attraverseranno un percorso pensato per valorizzare il paesaggio urbano e l’entroterra, in un mix di emozioni, tecnica e spettacolo.

Premiazioni

La giornata si concluderà con la cena sociale e la tradizionale cerimonia di premiazione, durante la quale saranno assegnati riconoscimenti ai migliori equipaggi nelle varie categorie: Soci Driver, Soci Classic, Equipaggio Femminile, Equipaggio Giovani, Ospiti Driver e Ospiti Classic.

Al di là della competizione, l’evento punta a rafforzare lo spirito di aggregazione che da sempre caratterizza il mondo delle auto d’epoca, dove la passione diventa occasione di incontro e condivisione.

Alcamo capitale del motorismo storico per una notte

La “Notturna Alcamese” si conferma così un appuntamento di riferimento nel panorama regionale, capace di unire sport, cultura e promozione territoriale in un’unica manifestazione.

Un evento che valorizza Alcamo e il suo patrimonio storico, trasformando le strade della città in un percorso tra memoria e passione automobilistica, sotto il segno delle emozioni a quattro ruote.



